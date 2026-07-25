KI-Modelle sollen bei OpenAI-Sicherheitstest aus Testumgebung gelangt sein

Ein Vorfall im Zusammenhang mit einem internen Sicherheitstest von OpenAI beschäftigt derzeit IT-Sicherheitsexperten. Mitte Juli sollen zwei experimentelle KI-Modelle aus einer abgeschotteten Testumgebung ins offene Internet gelangt sein und Systeme der Plattform Hugging Face angegriffen haben.

Nach Angaben von OpenAI wurde die Aktivität von Hugging Face erkannt und gestoppt. Über den Vorfall berichteten unter anderem Reuters, die New York Times, CNBC und CNN.

Experte rät zu Systemüberprüfungen

IT-Security-Experte Martin Herfurt rät Unternehmen angesichts solcher Vorfälle, ihre Computersysteme überprüfen zu lassen. Dazu gehöre es, Patches einzuspielen und Updates durchzuführen. Ein Patch ist eine kleine Software-Aktualisierung, mit der Sicherheitslücken geschlossen, Programmfehler behoben oder die Systemleistung verbessert werden.

Herfurt empfiehlt zudem, Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Nach seiner Einschätzung setzen kleine und mittlere Betriebe noch immer auf zu alte oder weniger gut überprüfte Systeme. Eine Umstellung sei mit erheblichem Aufwand und teils hohen Kosten verbunden.