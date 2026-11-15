Ottakringer Brauerei öffnet ein Viertel ihres Areals für die Öffentlichkeit

Die Ottakringer Brauerei plant eine umfassende Neugestaltung ihres Standorts am Ottakringer Platz in Wien. Auf dem 5,5 Hektar großen Areal sollen künftig öffentlich zugängliche Freiflächen, mehr Grünraum sowie Platz für neues Gewerbe und Wohnungen entstehen. Der Brauereibetrieb selbst bleibt am Standort in Ottakring langfristig erhalten.

Ein Viertel des Geländes wird geöffnet

Rund ein Viertel des Geländes der Privatbrauerei soll künftig für die Allgemeinheit geöffnet werden. Große Teile der bestehenden Zäune und Barrieren fallen dafür weg. Flächen, die derzeit versiegelt sind und für Lager sowie Logistik genutzt werden, sollen entsiegelt und begrünt werden.

Technischer Geschäftsführer und 1. Braumeister Tobias Frank sowie Planungsstadträtin Ulli Sima von der SPÖ sind in das Vorhaben eingebunden. Die Ottakringer Brauerei ist seit 1837 mit dem Bezirk verbunden, seit fast 190 Jahren wird am Standort Bier gebraut. Das Areal dient seit vielen Jahren zudem als Veranstaltungsort für Konzerte, Festivals, Märkte und andere Formate.

Beteiligung der Anrainerinnen und Anrainer

Im Rahmen des Planungsprozesses ist eine Befragung vorgesehen, die vom 24. November bis zum 21. Dezember läuft. Anrainerinnen und Anrainer können dabei online sowie per Postkarte Ideen und Anregungen einbringen. Darüber hinaus sind im weiteren Verlauf des Planungsprozesses zusätzliche Beteiligungsformate geplant. Die Rückmeldungen aus dem Grätzl sollen in die nächsten Planungsschritte einfließen.

Umnutzung innerstädtischer Industrieareale

Grundsätzlich stehen innerstädtische Betriebsareale mit langer Geschichte in wachsenden Städten häufig vor der Frage, wie sich wirtschaftliche Nutzung und öffentlicher Raum miteinander verbinden lassen. Historisch gewachsene Industrie- und Gewerbestandorte liegen oft mitten in dicht besiedelten Bezirken, wo Flächen für Wohnraum, Grünflächen und soziale Infrastruktur zunehmend gefragt sind. Eine teilweise Öffnung solcher Areale für die Allgemeinheit ist ein Ansatz, der in Städten mit begrenztem Platzangebot immer wieder verfolgt wird, um bestehende Betriebe zu erhalten und gleichzeitig neue öffentliche Nutzungen zu ermöglichen.

Die Entsiegelung von Lager- und Logistikflächen zugunsten von Grünraum folgt einem Prinzip, das in der Stadtplanung unter dem Stichwort Klimaanpassung diskutiert wird. Versiegelte Flächen heizen sich bei hohen Temperaturen stärker auf und können Regenwasser nicht aufnehmen, während begrünte Flächen zur Kühlung beitragen und Niederschlag besser speichern. In vielen Städten werden deshalb ehemalige Betriebs- und Gewerbeflächen schrittweise umgewidmet, sobald sich betriebliche Abläufe effizienter organisieren lassen und Flächen frei werden.

Bürgerbeteiligung in Planungsverfahren

Beteiligungsverfahren mit Befragungen, Online-Formularen oder Postkarten-Aktionen sind in der Stadtentwicklung ein gängiges Instrument, um frühzeitig Anliegen aus der Nachbarschaft in Planungsprozesse einzubeziehen. Üblicherweise dienen solche Verfahren dazu, Hinweise zu Nutzungswünschen, Wegebeziehungen oder Aufenthaltsqualität zu sammeln, bevor konkrete bauliche Entscheidungen getroffen werden. Die gesammelten Rückmeldungen fließen dann in der Regel in weitere Planungsschritte ein, etwa in Wettbewerbe oder konkrete Bebauungskonzepte, an die sich oft zusätzliche Informationsveranstaltungen anschließen.