Regierung entscheidet am Samstag über Universitätsbudget – Rektor warnt vor Strukturschäden

Die österreichische Bundesregierung will bei einem Arbeitstreffen am Samstag über das künftige Budget der heimischen Universitäten entscheiden. Bis Ende Oktober muss sie die Finanzierung für die Jahre 2028 bis 2030 festlegen. Derzeit steht eine Summe von 15,5 Milliarden Euro für alle Universitäten im Raum, während die Universitätenkonferenz uniko einen Bedarf von 18 Milliarden Euro errechnet und angemeldet hat.

Rektor warnt vor Strukturschäden

Peter Riedler, Rektor der Universität Graz, appelliert an die Bundesregierung und warnt vor Strukturschäden, die durch Sparmaßnahmen im Universitätsbereich entstehen könnten. Sein Appell richtet sich an die Entscheidungen, die im Rahmen des bevorstehenden Arbeitstreffens getroffen werden sollen.

Monika Köppl-Turyna, Direktorin von Eco Austria, hatte bereits im September erklärt, dass drei bis zehn Prozent des realen Wirtschaftswachstums auf universitäre Forschung und Lehre zurückgehen. Für die Steiermark lassen sich die wirtschaftlichen Effekte der Universitäten konkret beziffern: Die steirischen Universitäten erwirtschaften jährlich 1,25 Milliarden Euro an Wertschöpfung und sichern rund 20.000 Arbeitsplätze.

Verhandlungen um Leistungsvereinbarungen

Grundsätzlich wird die Finanzierung österreichischer Universitäten über mehrjährige Leistungsvereinbarungen zwischen dem zuständigen Ministerium und den einzelnen Hochschulen geregelt. Diese Vereinbarungen legen fest, welche Mittel eine Universität für Lehre, Forschung und Infrastruktur über einen bestimmten Zeitraum erhält, und binden die Zuteilung an definierte Leistungsziele. Die Universitätenkonferenz uniko vertritt dabei als Interessenvertretung aller öffentlichen Universitäten deren Positionen gegenüber der Politik und meldet im Vorfeld solcher Verhandlungen den aus ihrer Sicht notwendigen Finanzbedarf an.

Üblicherweise prallen bei solchen Budgetverhandlungen unterschiedliche Rechnungen aufeinander: Die Hochschulseite kalkuliert ihren Bedarf anhand von Personalkosten, Energiepreisen, Investitionen in Forschungsinfrastruktur und steigenden Studierendenzahlen, während die Regierung diese Forderungen mit den insgesamt verfügbaren Budgetmitteln und konkurrierenden Ausgabenposten abwägen muss. Die Differenz zwischen angemeldetem Bedarf und tatsächlich bereitgestellter Summe ist dabei ein wiederkehrendes Element solcher Verhandlungsrunden.

Investitionen in Hochschulen gelten in volkswirtschaftlichen Analysen häufig als Faktor mit Hebelwirkung auf Wachstum und Beschäftigung, da sie sowohl unmittelbare Effekte durch Arbeitsplätze und Beschaffung als auch mittelbare Effekte durch Innovationen, Fachkräfteausbildung und Wissenstransfer in die Wirtschaft erzeugen. Entsprechend intensiv wird bei Kürzungsdiskussionen regelmäßig auf mögliche längerfristige Folgen für Forschungskapazitäten und den Wirtschaftsstandort verwiesen.