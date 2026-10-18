Rewe fordert längere Öffnungszeiten im Handel – Gewerkschaft lehnt ab

Rewe Österreich fordert längere Öffnungszeiten im Einzelhandel und beruft sich dabei auf eine selbst in Auftrag gegebene Umfrage unter rund 1.000 Personen. Rewe-Chef Marcel Haraszti verlangt eine Ausdehnung der wöchentlichen Rahmenöffnungszeiten an Werktagen von derzeit 72 auf 78 Stunden in herkömmlichen Geschäften. Der Rewe-Konzern mit Sitz in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling hält zu seinen Marken unter anderem Adeg, Billa, BillaPlus, Bipa und Penny.

Umfrage als Grundlage der Forderung

Laut der von Rewe beauftragten Erhebung sprechen sich fast 73 Prozent der Befragten dafür aus, dass personallose Selbstbedienungsmärkte bei entsprechendem Bedarf auch nach 20.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, wonach Nahversorger-Container ohne Beschäftigte nicht länger offen halten dürfen als reguläre Supermärkte, also maximal 72 Stunden pro Woche. Nach diesem Urteil hat Rewe die Expansionspläne für die sogenannte Billa-Box mit Selbstbedienungskassa aufgegeben. Österreichweit betreibt Billa derzeit vier solcher Selbstbedienungsboxen. Ein Testlauf mit Regionalboxen in Kärnten ist gescheitert.

Regierungsprogramm sieht Sonderregelung vor

Im Regierungsprogramm ist bereits eine Gleichstellung von Selbstbedienungs- und hybriden Märkten mit Automatenshops verankert. Dort heißt es wörtlich: „Nahversorger, die gänzlich digital oder in Randzeiten digital und ohne angestelltes Personal betrieben werden, werden aus dem Öffnungszeitengesetz ausgenommen.“ Wann und in welcher Form diese Regelung konkret umgesetzt wird, ist bislang nicht festgelegt.

Auch von Seiten der Wirtschaftskammer gibt es Signale in Richtung einer Lockerung. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik zeigte sich offen für eine Debatte über längere Öffnungszeiten am Samstagabend sowie über bis zu zehn geöffnete Sonntage im Jahr.

Kritik von Gewerkschaftsseite

Widerspruch kommt von der Gewerkschaft GPA. Deren Vorsitzende Barbara Teiber hält die wirtschaftliche Wirkung längerer Öffnungszeiten für begrenzt: „Was in 72 Stunden nicht eingekauft wird, wird auch in 78 Stunden nicht eingekauft.“ Teiber verweist zudem auf fehlende Betreuungsangebote am Sonntag und in den Randzeiten. Diese machten längere Öffnungen für Beschäftigte zu einer sozialen Zumutung. Die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel stehen zum jetzigen Zeitpunkt kurz bevor.

Ladenöffnungszeiten als wiederkehrendes Streitthema

Grundsätzlich regelt das österreichische Öffnungszeitengesetz, in welchem zeitlichen Rahmen Geschäfte ihre Türen öffnen dürfen. Die Rahmenöffnungszeiten legen dabei eine wöchentliche Höchstdauer fest, innerhalb derer die einzelnen Betriebe ihre tatsächlichen Öffnungszeiten selbst festlegen können. Diskussionen über eine Ausweitung dieser Rahmenzeiten gehören im österreichischen Handel seit Jahren zu wiederkehrenden wirtschaftspolitischen Themen, da unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.

Handelsunternehmen argumentieren bei solchen Debatten üblicherweise mit Konsumentenwünschen, veränderten Lebens- und Arbeitsgewohnheiten sowie der Konkurrenz durch den Onlinehandel, der rund um die Uhr verfügbar ist. Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen verweisen dagegen regelmäßig auf die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten im Einzelhandel, insbesondere auf Fragen der Kinderbetreuung, der Planbarkeit von Arbeitszeiten und der sozialen Vereinbarkeit von Beruf und Familie an Wochenenden und in Abendstunden.

Die technologische Entwicklung hin zu personallosen oder teilautomatisierten Verkaufsstellen hat diese Debatte in den vergangenen Jahren zusätzlich verändert. Da in solchen Shops keine Beschäftigten anwesend sind, stellt sich rechtlich die Frage, ob für sie dieselben Beschränkungen gelten sollen wie für personalbetriebene Geschäfte. Der Verfassungsgerichtshof hat dazu bereits Stellung bezogen, indem er Nahversorger-Container ohne Personal denselben Rahmenöffnungszeiten unterworfen hat wie herkömmliche Supermärkte. Die im Regierungsprogramm vorgesehene Ausnahme für digital oder in Rand