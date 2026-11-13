Rosenbauer kehrt in Gewinnzone zurück – 16,6 Millionen Euro Gewinn nach Vorjahresverlust

Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Das Periodenergebnis des Unternehmens mit Sitz in Leonding lag bei 16,6 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Rosenbauer noch einen Verlust von 3,1 Mio. Euro verzeichnet. Die Erlöse stiegen in den ersten neun Monaten um 2,9 Prozent auf 978,6 Mio. Euro.

Rückkehr in die Gewinnzone

Rosenbauer führt die positive Entwicklung auf mehr Fahrzeugauslieferungen sowie ein stärkeres Geschäft im vorbeugenden Brandschutz zurück. Das EBIT stieg um 27 Prozent auf 42,4 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern erhöhte sich auf 27,7 Mio. Euro.

Beim Auftragseingang verzeichnete das Unternehmen in den ersten drei Quartalen einen Wert von 1,10 Mrd. Euro, nach 1,16 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals belief sich auf 2,45 Mrd. Euro, nach 2,43 Mrd. Euro im Jahr davor.

Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr hatte Rosenbauer einen Umsatz von 1,43 Mrd. Euro erzielt, das operative Ergebnis lag damals bei 84,5 Mio. Euro.

Als Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung verwies Rosenbauer auf stabile Lieferketten und gut gefüllte Auftragsbücher. Gleichzeitig nannte das Unternehmen Unsicherheiten durch öffentliche Investitionsbudgets sowie handelspolitische und geopolitische Entwicklungen.

Geschäft mit Feuerwehrtechnik zwischen Großaufträgen und Lieferketten

Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und Brandschutztechnik arbeiten üblicherweise mit langen Vorlaufzeiten zwischen Auftragseingang und Auslieferung. Fahrzeuge werden häufig individuell nach den Vorgaben der jeweiligen Feuerwehren oder Kommunen gefertigt, was eine aufwendige Fertigungsplanung erfordert. Entsprechend wirken sich Verzögerungen in der Lieferkette, etwa bei elektronischen Bauteilen oder Fahrgestellen, oft erst zeitversetzt auf Umsatz und Ergebnis aus.

Der Auftragsbestand gilt in dieser Branche als wichtiger Indikator für die mittelfristige Geschäftsentwicklung, da er anzeigt, wie weit die Produktion bereits ausgelastet ist. Ein hoher Auftragsbestand bei gleichzeitig geringerem Auftragseingang kann bedeuten, dass bestehende Aufträge zunächst abgearbeitet werden, bevor neue Kapazitäten frei werden.

Investitionen in Feuerwehrfahrzeuge und Brandschutztechnik hängen zudem häufig von öffentlichen Haushalten ab, da viele Kunden Kommunen, Länder oder staatliche Institutionen sind. Schwankungen bei öffentlichen Budgets können sich daher unmittelbar auf die Nachfrage in dieser Branche auswirken. Auch handelspolitische Entwicklungen, etwa Zölle oder veränderte Exportbedingungen, spielen bei international tätigen Herstellern eine Rolle, da ein erheblicher Teil der Produktion für den Export bestimmt ist.