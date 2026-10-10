Salzburg: 31 Prozent mehr Wohnungsverkäufe trotz sinkender Preise

In Salzburg sind im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Eigentumswohnungen verkauft worden als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wechselten 1.872 Wohnungen den Eigentümer, ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Der damit erzielte Gesamtumsatz belief sich auf 620 Millionen Euro. Gleichzeitig sank der durchschnittliche Preis pro Eigentumswohnung um 4,2 Prozent auf 309.092 Euro. Das geht aus einer Analyse des Immobiliennetzwerks Re/Max hervor.

Preisrückgang in der Landeshauptstadt

Besonders deutlich fiel der Preisrückgang in der Stadt Salzburg aus. Dort sanken die Preise um 8,9 Prozent auf durchschnittlich 303.194 Euro. In der Landeshauptstadt wurden im ersten Halbjahr 764 Eigentumswohnungen verkauft.

Auch in den übrigen Bezirken zeigte sich ein uneinheitliches Bild bei Preisen und Verkaufszahlen. Im Flachgau wurden 445 Eigentumswohnungen verkauft, ein Anstieg von 12,2 Prozent. Im Tennengau stieg die Zahl der Verkäufe um 2,1 Prozent auf 120 Einheiten. Im Pongau sanken die Preise unter die Marke von 300.000 Euro. Als günstigster Bezirk des Bundeslandes gilt weiterhin der Lungau.

Pinzgau bleibt teuerster Bezirk

Der Pinzgau verzeichnete mit durchschnittlich 323.413 Euro pro Eigentumswohnung den höchsten Preis aller Salzburger Bezirke. Damit liegt der Pinzgau knapp 20.000 Euro über dem Preisniveau der Landeshauptstadt. Bereits in den Jahren 2010, 2012 und 2013 war der Pinzgau der teuerste Bezirk Salzburgs.

Im Vergleich zu Tirol zeigt sich eine Trendwende: In den Jahren 2023 und 2024 waren Eigentumswohnungen in Salzburg jeweils teurer als in Tirol. 2025 kehrte sich dieses Verhältnis um, Salzburger Wohnungen waren im Schnitt um 731 Euro günstiger. Im ersten Halbjahr 2026 hat sich dieser Abstand deutlich vergrößert: Der Preisunterschied zu Tirol liegt nun bei minus 16.414 Euro.

Verschiebung bei den Preissegmenten

Die Analyse zeigt zudem eine Verschiebung zwischen den Preissegmenten. Jede vierte verkaufte Eigentumswohnung in Salzburg kostete weniger als 210.000 Euro, der Anteil dieses günstigeren Segments stieg um 5,0 Prozent. Gleichzeitig wurde ebenfalls jede vierte Wohnung für mehr als 400.000 Euro verkauft, wobei der Anteil dieses teureren Segments um 7,0 Prozent sank.

Preisbildung am Immobilienmarkt

Grundsätzlich entstehen Durchschnittspreise am Immobilienmarkt aus einer Vielzahl einzelner Verkaufsfälle, die sich in Lage, Größe, Ausstattung und Baujahr deutlich unterscheiden können. Verschiebt sich der Anteil günstigerer oder teurerer Objekte innerhalb eines Zeitraums, wirkt sich das unmittelbar auf den errechneten Durchschnittspreis aus, auch wenn sich die Preise einzelner vergleichbarer Wohnungen nicht zwingend in gleichem Ausmaß verändert haben müssen.

Üblicherweise werden solche Marktanalysen auf Basis von Kaufvertragsdaten erstellt und regelmäßig im Halbjahres- oder Jahresvergleich veröffentlicht. Das ermöglicht Rückschlüsse auf regionale Unterschiede zwischen Landeshauptstädten und ländlichen Bezirken sowie auf Entwicklungen im Vergleich zu benachbarten Bundesländern. Faktoren wie Zinsniveau, Kreditvergabebedingungen, Bauaktivität und Nachfrage nach bestimmten Wohnungsgrößen gelten allgemein als Einflussgrößen auf solche Marktentwicklungen, auch wenn sie im konkreten Fall nicht einzeln beziffert werden.