Salzburg fördert Dürreversicherungen für Landwirte mit sechs Millionen Euro

Das Land Salzburg stellt in den kommenden zwei Jahren sechs Millionen Euro bereit, um Landwirte beim Abschluss von Dürreversicherungen zu unterstützen. 65 Prozent der jeweiligen Versicherungssumme sollen durch das Land übernommen werden. Agrarlandesrat Maximilian Aigner (ÖVP) kündigte die Maßnahme an. Sie soll den Anreiz erhöhen, sich gegen künftige Dürreschäden abzusichern, da Ernteausfälle künftig nur dann kompensiert werden, wenn der betroffene Betrieb versichert war.

Neue Fördermaßnahmen für die Salzburger Landwirtschaft

Neben dem Zuschuss zu Dürreversicherungen hat das Land Salzburg mehrere weitere Maßnahmen für die Landwirtschaft beschlossen. Die Landesinvestitionsförderung für Almbauern wird bis Ende 2028 verlängert und zugleich erweitert. Ab 1. November können demnach auch Einzelwasserversorger auf der Alm ausgebaut werden. Entsprechende Anträge können in der Landwirtschaftsabteilung des Landes eingereicht werden.

Auch im Bereich Hochwasserschutz wird das Budget aufgestockt. Künftig stehen dafür sechs Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Mit diesem erhöhten Budget sollen Hochwasserschutzprojekte mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro ermöglicht werden.

Zudem wird die finanzielle Ausstattung der Landwirtschaftskammer Salzburg neu geregelt. Eine Sonderdotation, die in den Jahren 2025 und 2026 gewährt wurde, wird in den Regelbetrieb übergeführt. Damit erhält die Landwirtschaftskammer künftig dauerhaft sechs Millionen Euro pro Jahr aus der Landeskasse. Die Mittel sind für gesetzliche Leistungen vorgesehen, welche die Kammer im Auftrag des Landes erbringt.

Dürreversicherungen als Absicherung gegen Ernterisiken

Dürreversicherungen gehören zu den sogenannten Ernteversicherungen, mit denen sich landwirtschaftliche Betriebe gegen wetterbedingte Ertragsausfälle absichern können. Grundsätzlich übernehmen solche Versicherungen einen Teil des finanziellen Schadens, wenn durch anhaltende Trockenheit die Erträge auf den Feldern deutlich hinter den üblichen Mengen zurückbleiben. Da Dürreperioden ganze Regionen gleichzeitig betreffen können, unterscheiden sich solche Risiken von lokal begrenzten Schadensereignissen wie Hagel oder Starkregen und stellen Versicherer vor besondere Herausforderungen bei der Kalkulation der Prämien.

Um den Abschluss solcher Versicherungen für Betriebe attraktiver zu machen, beteiligen sich in Österreich sowohl Bund als auch Länder vielerorts an den Versicherungsprämien. Diese Zuschüsse sollen die Eigenkosten für die Landwirte senken und gleichzeitig die Verbreitung von Ernteversicherungen erhöhen. Je mehr Betriebe versichert sind, desto breiter verteilt sich das finanzielle Risiko auf den Versicherungsmarkt, was wiederum die Stabilität des Systems insgesamt stärken kann.

Die Kopplung von staatlichen Ausgleichszahlungen an das Vorhandensein einer Versicherung ist ein in der Agrarpolitik verbreitetes Prinzip. Dahinter steht der Grundsatz, dass öffentliche Mittel gezielt dort eingesetzt werden sollen, wo private Vorsorge bereits getroffen wurde, anstatt ausschließlich nachträgliche Entschädigungen für nicht abgesicherte Schäden zu leisten. Damit soll langfristig ein Anreiz geschaffen werden, Risiken eigenverantwortlich abzusichern, statt sich allein auf staatliche Nothilfen im Schadensfall zu verlassen.

Investitionsförderung und Wasserversorgung auf Almen

Die Bewirtschaftung von Almen bringt grundsätzlich besondere infrastrukturelle Herausforderungen mit sich, da viele Flächen abgelegen und nur eingeschränkt an bestehende Versorgungsnetze angebunden sind. Die Wasserversorgung auf Almen erfolgt daher vielerorts über eigene, kleinräumige Lösungen, etwa durch Quellfassungen oder private Leitungssysteme einzelner Betriebe. Investitionen in solche Einzelwasserversorgungen können die Bewirtschaftung erleichtern und tragen dazu bei, dass Almflächen auch unter wechselnden klimatischen Bedingungen weiterhin genutzt werden können. Landesförderungen für Investitionen in diesem Bereich sollen Betrieben einen finanziellen Anreiz bieten, entsprechende Anlagen zu errichten oder zu modernisieren.