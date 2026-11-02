Salzburg fördert Wasserversorgung auf Almen mit bis zu 18.000 Euro

Das Land Salzburg fördert künftig gezielt Investitionen in die Wasserversorgung auf Almen. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung wurde entsprechend ergänzt, Anträge sind ab sofort bis Ende 2028 möglich. Gefördert werden können Quellfassungen, Leitungen, Wasserspeicher-Bassins oder Viehtränken auf Almweideflächen mit bis zu 30 Prozent der Investitionskosten, wobei maximal 60.000 Euro anrechenbar sind.

Neue Förderschiene für Almen

Das Land Salzburg hat beschlossen, seine landwirtschaftliche Investitionsförderung zu adaptieren und zu verlängern. Kern der Änderung ist die Aufnahme der Wasserversorgung auf Almen in den Förderkatalog. Betriebe können damit finanzielle Unterstützung beantragen, wenn sie in bauliche Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung investieren.

Konkret zählen dazu Quellfassungen, Leitungen, Wasserspeicher-Bassins sowie Viehtränken. Die Förderhöhe beträgt bis zu 30 Prozent der Kosten, begrenzt auf anrechenbare Investitionen von maximal 60.000 Euro. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass es sich um eine bewirtschaftete und im Almkataster eingetragene Alm handelt. Die neue Regelung gilt rückwirkend ab sofort und steht Antragstellern bis Ende 2028 offen.

Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP) äußerte sich am Montag in einem Statement zur Förderung. Weitere Details zu den Beweggründen oder zur Umsetzung der Richtlinie wurden im Rahmen dieser Ankündigung nicht genannt.

Trockener Sommer und sinkende Grundwasserpegel

Der Sommer 2026 war heiß und niederschlagsarm. Durch die langanhaltende Trockenheit versiegten zahlreiche Quellen, der Grundwasserspiegel sank auf ein Rekordtief. Über mehrere Wochen mussten zahlreiche Feuerwehren im Land betroffenen Land- und Almwirtschaften mit Nutzwasserlieferungen aushelfen, um die Versorgung von Vieh und Weideflächen sicherzustellen.

Wasserversorgung als dauerhafte Herausforderung der Almwirtschaft

Almen liegen typischerweise in Höhenlagen, in denen die Wasserversorgung grundsätzlich schwieriger zu organisieren ist als im Tal. Vielerorts stammt das Wasser aus natürlichen Quellen, die je nach Witterung unterschiedlich ergiebig sind. Bricht eine solche Quelle weg oder führt sie während langer Trockenperioden deutlich weniger Wasser, fehlt den Betrieben häufig eine Alternative vor Ort.

Investitionen in Quellfassungen oder Speicherbecken sollen in solchen Fällen helfen, verfügbares Wasser gezielter zu nutzen und über trockene Phasen hinweg zu überbrücken. Leitungssysteme und Viehtränken ergänzen diese Infrastruktur, indem sie das Wasser dorthin bringen, wo es für die Tierhaltung benötigt wird. Solche baulichen Maßnahmen sind in der Regel mit erheblichem Aufwand verbunden, da die Geländebeschaffenheit auf Almflächen Bauarbeiten erschwert und die Erreichbarkeit vielerorts eingeschränkt ist.

Der Almkataster dient in Salzburg wie in anderen Bundesländern als Grundlage, um bewirtschaftete Almflächen amtlich zu erfassen. Eine Eintragung in diesen Kataster gilt allgemein als Nachweis dafür, dass eine Fläche tatsächlich landwirtschaftlich genutzt wird. Förderprogramme für die Almwirtschaft knüpfen häufig an eine solche Eintragung an, um sicherzustellen, dass Unterstützungsleistungen aktiv bewirtschafteten Betrieben zugutekommen.

Investitionsförderungen in der Landwirtschaft werden zudem üblicherweise befristet ausgeschrieben und in regelmäßigen Abständen überarbeitet. Damit soll sichergestellt werden, dass die Förderrichtlinien an aktuelle fachliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst bleiben. Eine Verlängerung bestehender Programme bis zu einem bestimmten Stichtag ist dabei ein gängiges Instrument, um Planungssicherheit für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen, die größere Investitionen oft über mehrere Jahre hinweg kalkulieren müssen.