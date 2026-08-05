Salzburger Land wird Partner von RB Leipzig und investiert 300.000 Euro in Stadionwerbung

Salzburger Land wirbt künftig im Stadion von RB Leipzig

Die Salzburger Land Tourismusgesellschaft und der Fußballverein RB Leipzig haben eine Kooperation vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird das Salzburger Land mit Bandenwerbung im Leipziger Stadion beworben.

Der Vertrag läuft zunächst für ein Jahr. Salzburg investiert in diesem Zeitraum 300.000 Euro in die Kooperation.

Deutschland als wichtiger Herkunftsmarkt

Rund 40 Prozent der Urlaubsgäste im Salzburger Land kommen aus Deutschland. Tourismusreferent Stefan Schnöll (ÖVP) ist an der Kooperation beteiligt.

RB Leipzig absolviert jährlich Trainingslager in Salzburg. Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit sind zudem gemeinsame Veranstaltungen sowie Auftritte von Spielern geplant.

Bezug zu Kuchl

Mit Nicolas Seiwald steht ein Fußballspieler aus Kuchl im Fokus, der auch für das österreichische Nationalteam aktiv ist. Geschäftsführer Leo Bauernberger ist im Zusammenhang mit der Kooperation genannt.