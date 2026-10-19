Salzburgs Industrie zwischen Energiekosten-Druck und KI-Hoffnung

Die Wirtschaftskammer Salzburg hat am Montag zum Industrietag geladen. Im Mittelpunkt stand die aktuelle Lage der heimischen Industrie: Die österreichische Wirtschaft wächst zwar wieder leicht, zugleich bleiben die Energiekosten hoch und die Rohstoffpreise sind gestiegen. Von großer Aufbruchstimmung konnte bei der Veranstaltung keine Rede sein.

Durchwachsene Stimmung bei Salzburgs Industriebetrieben

Beim Industrietag diskutierten Vertreter von Unternehmen und der Wirtschaftskammer unter anderem über Bürokratie, den internationalen Wettbewerb und die Chancen durch Künstliche Intelligenz. Als Gründe für die gedämpfte Stimmung wurden die unsichere Weltwirtschaft sowie die weiterhin hohen Energiekosten genannt.

Claudia Zoff, Geschäftsführerin von Alpen-Maykestag, schilderte, dass die Stimmung in den Industriefirmen derzeit sehr schwankend sei. Sie verwies dabei auf extreme Rohstoffpreisanstiege, die in jüngster Zeit zu beobachten gewesen seien.

Ein anderes Bild zeichnete Benjamin Geislinger, Geschäftsführer der Geislinger GmbH. Sein Unternehmen profitiert vom Ausbau von Rechenzentren in den USA, die einen hohen Energiebedarf haben. Produkte der Geislinger GmbH kommen in Generatoren zum Einsatz, die für den Betrieb solcher Rechenzentren benötigt werden. Geislinger sagte, es gehe für sein Unternehmen derzeit darum, die Produktion auszubauen und die Kapazitäten zu erweitern.

Peter Unterkofler, Branchenobmann Industrie in der Wirtschaftskammer Salzburg, bezeichnete die Industrie als entscheidenden Motor für die wirtschaftliche Erholung. Rund ein Viertel der heimischen Wertschöpfung stammt aus diesem Sektor. Unterkofler verwies zudem darauf, dass immer mehr heimische Firmen auf Künstliche Intelligenz setzen, darunter auch kleine und mittelständische Unternehmen. Durch den Einsatz von KI würden seinen Angaben zufolge rund 18.000 Arbeitsplätze in Salzburg geschaffen.

Industrie als Gradmesser für die Gesamtwirtschaft

Die Industrie gilt grundsätzlich als besonders empfindlicher Gradmesser für die konjunkturelle Entwicklung eines Landes. Anders als viele Dienstleistungsbranchen ist sie eng mit internationalen Lieferketten, Rohstoffmärkten und Energiepreisen verknüpft. Steigende Kosten für Rohstoffe oder Energie wirken sich daher meist unmittelbar auf die Produktionskosten und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Industriebetrieben aus.

Gleichzeitig ist die Industrie stark exportorientiert. Entwicklungen auf wichtigen Absatzmärkten, etwa in den USA oder in Asien, wirken sich deshalb häufig direkt auf die Auftragslage heimischer Unternehmen aus. Der Ausbau von Infrastruktur im Ausland, etwa im Bereich von Rechenzentren, kann für einzelne Zulieferbetriebe neue Geschäftsfelder eröffnen, während andere Branchen stärker unter internationalen Unsicherheiten leiden.

Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz wird in der Industrie zunehmend diskutiert. Üblicherweise geht es dabei sowohl um die Optimierung von Produktionsprozessen als auch um neue Geschäftsmodelle. Für kleine und mittelständische Unternehmen stellt die Einführung entsprechender Technologien häufig eine besondere Herausforderung dar, da Investitionen in neue Systeme und die notwendige Qualifizierung von Personal mit zusätzlichem Aufwand verbunden sind. Zugleich wird in diesem Bereich vielfach Potenzial für neue Arbeitsplätze gesehen, etwa in der Entwicklung, Wartung und Anwendung entsprechender Technologien.

Bürokratische Vorgaben werden in der Industrie regelmäßig als Standortfaktor angeführt. Genehmigungsverfahren, Dokumentationspflichten und regulatorische Vorgaben können den Angaben von Unternehmensvertretern zufolge Investitionsentscheidungen verzögern oder verteuern. Der internationale Wettbewerb um Produktionsstandorte wird dadurch nach Einschätzung vieler Branchenvertreter zusätzlich verschärft, insbesondere wenn andere Länder vergleichbare Vorhaben rascher oder mit geringerem administrativem Aufwand ermöglichen.

Die Energiekosten bleiben für energieintensive Industriezweige ein zentraler Faktor. Schwankungen bei Öl-, Gas- oder Strompreisen schlagen sich unmittelbar in den Produktionskosten nieder und beeinflussen damit die Preisgestaltung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe.