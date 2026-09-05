Salzburgs Sehenswürdigkeiten: Eintrittspreise steigen doppelt so stark wie Inflation

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Die Ticketpreise für Salzburgs bekannteste Sehenswürdigkeiten sind seit 2016 deutlich stärker gestiegen als die allgemeine Teuerung. Während die Inflation im selben Zeitraum rund 40 Prozent betrug, haben sich die Eintrittspreise bei einigen Ausflugszielen verdoppelt. Besonders stark verteuerte sich die Schafbergbahn mit einem Plus von knapp 80 Prozent.

Deutliche Aufschläge bei Museen und Zoo

Im Haus der Natur, das durchschnittlich 1.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag zählt, haben sich die Ticketpreise für Erwachsene innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Für Kinder wurde der Eintritt sogar um 90 Prozent teurer. Stadt und Land Salzburg sind zu je 50 Prozent Gesellschafter des Hauses und schossen zuletzt jeweils 1,3 Millionen Euro zu. Der jüngste Umbau des Reptilienzoos im Haus der Natur kostete über zwei Millionen Euro. Torsten Klade, stellvertretender Direktor des Hauses, ist in die Preisgestaltung eingebunden.

Auch beim Salzburger Zoo, an dem Stadt und Land ebenfalls jeweils zur Hälfte beteiligt sind, zogen die Preise merklich an: Erwachsene zahlen mittlerweile 60 Prozent mehr, Kinder über 50 Prozent mehr als noch 2016.

Weitere Erhöhungen bei Bahnen und Straßen angekündigt

Die Tourismusbetriebe der Salzburg AG, zu denen Festungsbahn, Schafbergbahn und Wolfgangseeschifffahrt zählen, haben für das kommende Jahr eine weitere Preiserhöhung um vier Prozent angekündigt. Die Ticketpreise der Festungsbahn inklusive Festungsaufzug wurden bereits um 26 Prozent erhöht. Auch der Mönchsbergaufzug und die Großglockner Hochalpenstraße verteuerten sich seit 2016 um jeweils knapp über 30 Prozent.

Als Vergünstigungen stehen weiterhin Familienpass, Aktivkarte und Kulturpass zur Verfügung, mit denen sich einzelne Eintrittspreise reduzieren lassen.

Kostendruck bei touristischen Einrichtungen

Grundsätzlich stehen touristische Einrichtungen wie Museen, Bergbahnen oder Zoos vor ähnlichen wirtschaftlichen Herausforderungen wie andere Betriebe auch. Personal, Energie, Instandhaltung und laufende Investitionen in Infrastruktur verursachen Kosten, die sich über die Jahre verändern. Bei Einrichtungen mit öffentlicher Beteiligung, wie es bei Museen oder Zoos häufig der Fall ist, tragen neben den Einnahmen aus dem Ticketverkauf oft auch die beteiligten Gebietskörperschaften einen Teil der Finanzierung über Zuschüsse.

Bei Bergbahnen und ähnlichen touristischen Attraktionen kommen zusätzlich Wartungs- und Sicherheitsauflagen hinzu, die mit dem Betrieb von Seilbahnen, Aufzügen oder Bergstraßen verbunden sind. Solche Anlagen unterliegen regelmäßigen technischen Prüfungen und müssen kontinuierlich instand gehalten werden, was branchenüblich zu wiederkehrenden Investitionen führt.

Familienpässe, Aktivkarten oder ähnliche Vergünstigungssysteme werden bei vielen touristischen Angeboten eingesetzt, um trotz steigender regulärer Ticketpreise bestimmten Besuchergruppen einen kostengünstigeren Zugang zu ermöglichen. Solche Modelle sind in der Tourismusbranche verbreitet, um die Balance zwischen wirtschaftlicher Tragfähigkeit der Einrichtungen und einer breiten Zugänglichkeit für die Bevölkerung zu wahren.

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