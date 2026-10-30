Salzburgs Wirtschaftskammer warnt vor Kosten durch geplantes Klimagesetz 2040

Am Freitag endet die Begutachtungsfrist für das neue Klimagesetz des Bundes. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Österreich bereits bis 2040 klimaneutral werden soll – und damit zehn Jahre früher als von der Europäischen Union vorgegeben, die ihr Klimaneutralitätsziel für 2050 festgelegt hat. Die Salzburger Wirtschaftskammer äußert im Begutachtungsverfahren deutliche Kritik an dem Vorhaben und warnt vor zusätzlichen Kosten für Unternehmen.

Kritik der Wirtschaftskammer am Entwurf

Die Salzburger Wirtschaftskammer bemängelt, dass das geplante Klimagesetz zusätzliche finanzielle Belastungen für Betriebe mit sich bringen würde. Sie warnt zudem vor einer möglichen Abwanderung von Unternehmen in Staaten mit wirtschaftsfreundlicheren Rahmenbedingungen. Betroffen von dem Gesetz sind jene Wirtschaftsbereiche, die nicht unter das europäische Emissionshandelssystem fallen. Dazu zählen laut Wirtschaftskammer kleinere Industriebetriebe, das Gewerbe, die Landwirtschaft, die Abfallwirtschaft sowie der Verkehr.

Besonders kritisch sieht die Wirtschaftskammer die Auswirkungen auf das Transportgewerbe. Wirtschaftskammersprecher Maximilian Gruber verweist darauf, dass ein elektrisch betriebener Lastwagen derzeit das Dreifache eines Diesel-Lkw koste. Er kritisiert, dass es von Seiten der Politik keine ausreichenden Förderungen für E-Lastwagen gebe. Zusätzlich bezeichnet Gruber die bestehende Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Lastwagen als unzureichend.

Gruber bemängelt außerdem, dass synthetisch hergestellte Kraftstoffe aus erneuerbarer Energie, sogenannte E-Fuels, im geplanten Klimagesetz nicht entsprechend berücksichtigt würden. Die Salzburger Wirtschaftskammer fordert stattdessen mehr Technologieoffenheit bei der Umsetzung der Klimaziele, um Unternehmen unterschiedliche Wege zur Erreichung der Vorgaben zu ermöglichen.

Emissionshandel und nationale Klimapolitik

Das europäische Emissionshandelssystem erfasst grundsätzlich vor allem große Industrieanlagen, Kraftwerke und den Luftverkehr innerhalb der EU. Für diese Sektoren gilt ein gemeinsamer Markt für Emissionszertifikate, über den Unternehmen den Ausstoß von Treibhausgasen abdecken müssen. Wirtschaftsbereiche außerhalb dieses Systems, etwa Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude oder kleinere Gewerbebetriebe, unterliegen stattdessen nationalen Vorgaben der jeweiligen Mitgliedstaaten. Diese sogenannten Nicht-ETS-Sektoren sind in der Regel stärker von einzelstaatlichen Klimagesetzen betroffen, da hier die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen den nationalen Gesetzgebern obliegt.

Bei der Umstellung auf elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge spielen grundsätzlich mehrere Faktoren eine Rolle. Die Anschaffungskosten von E-Lastwagen liegen derzeit üblicherweise deutlich über jenen vergleichbarer Dieselfahrzeuge, da die Batterietechnologie für schwere Nutzfahrzeuge noch vergleichsweise jung ist und die Produktionsmengen geringer ausfallen als bei klassischen Antrieben. Hinzu kommt der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur, die für den Betrieb von Lkw mit hoher Reichweite und kurzen Ladezeiten besondere technische Anforderungen stellt. In vielen europäischen Ländern befindet sich diese Infrastruktur noch im Ausbau.

E-Fuels gelten in der Debatte um alternative Antriebe als eine mögliche Ergänzung zur Elektrifizierung, da sie in bestehenden Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können, ohne dass neue Fahrzeuge angeschafft werden müssen. Ihre Herstellung erfordert jedoch große Mengen erneuerbarer Energie und gilt bislang als vergleichsweise aufwendig. In politischen und wirtschaftlichen Debatten wird häufig diskutiert, welchen Stellenwert E-Fuels neben der Elektromobilität bei der Erreichung von Klimazielen einnehmen sollen.

Nationale Klimaziele, die über die Vorgaben der Europäischen Union hinausgehen, sind in der EU grundsätzlich zulässig. Mitgliedstaaten können eigene, ambitioniertere Zeitpläne für die Klimaneutralität festlegen. Solche Vorhaben werden üblicherweise im Rahmen von Begutachtungsverfahren von Interessenvertretungen, Verbänden und weiteren Beteiligten bewertet, bevor ein Gesetzesentwurf endgültig beschlossen wird. Dabei können wirtscha