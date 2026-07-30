Scheffknecht Autokran investiert fünf Millionen Euro in neuen Standort in Lustenau

Scheffknecht Autokran bezieht neuen Firmenstandort in Lustenau

Die Scheffknecht Autokran GmbH wird noch im Jahr 2026 einen neuen Firmenstandort in Lustenau beziehen. Das Unternehmen hat dafür die Betriebsliegenschaft von Brugger Steine im Lustenauer Betriebsgebiet Glaserweg um fünf Millionen Euro erworben.

Das Gewerbegrundstück umfasst eine Fläche von rund 7.800 Quadratmetern. Mit dem Umzug soll in den kommenden Wochen begonnen werden, abgeschlossen werden soll er im Laufe des Jahres 2026.

Zwei Standorte werden zusammengeführt

Am neuen Standort im Glaserweg werden die beiden bisherigen Lustenauer Standorte des Unternehmens zusammengezogen. Der bestehende Standort in Sulz bleibt nach Angaben des Unternehmens unverändert bestehen.

Scheffknecht Autokran ist ein Familienunternehmen und wird von Gerd und Tobias Scheffknecht geführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeitende und verfügt über eine Flotte von gut 20 Kranfahrzeugen unterschiedlichster Art. 95 Prozent der Kundschaft stammen aus den Bereichen Bauwirtschaft und Industrie.

Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund sechs Millionen Euro. Für 2026 geht Scheffknecht Autokran von einem ähnlichen Geschäftsvolumen aus.