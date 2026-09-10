Seefelder Plateau stellt Busnetz vollständig auf Elektroantrieb um

Am Seefelder Plateau fährt der öffentliche Busverkehr seit dem 1. Juli 2026 vollständig elektrisch. Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) hat sein gesamtes Busangebot in der Region auf E-Busse umgestellt, betrieben werden die Linien vom Busunternehmen Reisebüro Breuss. Vorgestellt wurde das Projekt am Donnerstag, dem 10. September 2026, bei einer Pressekonferenz in Seefeld.

Kompletter Umstieg nach mehrmonatiger Testphase

Der Umstellung auf E-Busse ging eine eineinhalb Monate lange Testphase voraus. Seit Anfang Juli sind nun sämtliche VVT-Busse am Plateau elektrisch unterwegs, damit werden 100 Prozent des öffentlichen Busverkehrs in der Region emissionsfrei betrieben. Die Buslinien verkehren täglich überwiegend im Stundentakt, die Linie 431 ist teilweise im Zweistundentakt unterwegs. Betrieben werden die Fahrzeuge vom Reisebüro Breuss, das nach eigenen Angaben bereits in Vorarlberg und Salzburg Erfahrungen mit dem Einsatz von E-Bussen gesammelt hat.

Die Elektrifizierung ist Teil einer umfassenderen Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs am Plateau. Bereits seit Dezember 2023 wurde der Fahrplan in der Region schrittweise verbessert. Legte die Busflotte bis dahin rund 471.000 Kilometer pro Jahr zurück, sind es mittlerweile über 830.000 Jahreskilometer. Die Nachfrage ist in diesem Zeitraum ebenfalls gestiegen: Während 2022 rund 1.200 Personen in den Gemeinden Seefeld, Leutasch, Reith und Scharnitz ein Jahresticket besaßen, sind es heute rund 2.000. Etwa 21 Prozent der Einwohner am Plateau verfügen inzwischen über ein KlimaTicket.

Finanzierung und beteiligte Gemeinden

Für die Mehrkosten der E-Busse gegenüber herkömmlichen Dieselfahrzeugen übernimmt eine Bundesförderung 80 Prozent. Bei der notwendigen Ladeinfrastruktur deckt der Bund 40 Prozent der Kosten ab. Umgesetzt wird das Projekt gemeinsam vom Verkehrsverbund Tirol, den Gemeinden Seefeld, Reith, Scharnitz, Leutasch und Telfs sowie dem Tourismusverband Seefeld.

Elektrischer Bahnverkehr in der Region hat lange Tradition

Elektrisch betriebene Schienenverkehrsmittel sind in der Tiroler Bergwelt kein neues Phänomen. Die normalspurige Karwendelbahn wurde bereits ab ihrer Eröffnung im Jahr 1912 elektrisch betrieben, die schmalspurige Stubaitalbahn sogar schon ab 1904. Grundsätzlich bot sich der elektrische Betrieb in topografisch anspruchsvollem Gelände frühzeitig an, da elektrische Antriebe bei Steigungen und in Tunnelabschnitten praktische Vorteile gegenüber dampf- oder verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen aufwiesen.

Das Seefelder Plateau ist zudem über die Schnellbahnlinie S6 an das übrige Bahnnetz angebunden. Die S6 verkehrt in einem wechselnden Takt: Zweimal fährt sie im 30-Minuten-Abstand, anschließend einmal im 60-Minuten-Abstand. Diese Anbindung ergänzt das lokale Busnetz und ermöglicht Verbindungen über das Plateau hinaus.

Fördermodelle für emissionsfreie Busflotten

Bei der Umstellung von Busflotten auf elektrische Antriebe fallen üblicherweise deutlich höhere Anschaffungskosten an als bei Dieselfahrzeugen, hinzu kommen die Investitionen in Ladeinfrastruktur an den jeweiligen Betriebsstandorten. Um solche Umstellungen wirtschaftlich darstellbar zu machen, greifen Verkehrsunternehmen und Gebietskörperschaften in der Regel auf öffentliche Förderprogramme zurück, die einen Teil der Mehrkosten sowie der Infrastrukturinvestitionen übernehmen. Damit soll der Umstieg auf emissionsfreien Nahverkehr auch in ländlichen und touristisch geprägten Regionen wie dem Seefelder Plateau finanzierbar werden, wo saisonale Auslastungsschwankungen und topografische Herausforderungen zusätzliche Anforderungen an die Fahrzeugtechnik stellen.