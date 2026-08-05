Smartglasses mit KI erobern Vorarlberg – Datenschützer warnen vor versteckten Aufnahmen

Smarte Brillen mit Künstlicher Intelligenz verbreiten sich zunehmend in Vorarlberg

In Vorarlberg werden sogenannte Smartglasses immer häufiger getragen. Die Brillen verfügen über Künstliche Intelligenz, eine Videofunktion und Sprachsteuerung.

Weltweit wurden bereits Millionen dieser smarten Brillen verkauft.

Funktionen der smarten Brillen

Die Geräte können Fragen beantworten, die Umgebung beschreiben und Gespräche in Echtzeit übersetzen. Zudem lassen sich Fotos und Videos aufnehmen. Per Sprachbefehl oder Knopfdruck rufen Nutzer Informationen über ihre Umgebung ab. Die integrierte Künstliche Intelligenz analysiert Bilder und liefert passende Informationen über erkannte Gebäude, Pflanzen oder Gegenstände.

Die Kameras sind unauffällig im Brillenrahmen integriert. Optiker Peter Sutter, der selbst eine smarte Brille trägt, erklärt, dass die neuesten Modelle individuell verglast werden können.

Kennzeichnung von Aufnahmen

Ein weißes Blinklicht soll andere Personen darauf hinweisen, dass gerade gefilmt wird. Im Internet finden sich allerdings zahlreiche Anleitungen, wie sich dieses Blinklicht deaktivieren lässt. Bei den im Juli 2026 aktualisierten Meta-Brillen wird die Kamera deaktiviert, wenn die Aufnahme-LED verdeckt, manipuliert oder zerstört wurde.

Rechtsanwältin Christine Knecht-Kleber sagte auf Nachfrage des ORF Vorarlberg, die Kamera einer Smartglasses sei deutlich schwerer zu erkennen als jene eines Smartphones. Auch die blinkenden LEDs seien bei Sonneneinstrahlung oft nur schwer sichtbar.

In sozialen Netzwerken werden immer wieder Videos veröffentlicht, auf denen Menschen ohne ihr Wissen zu sehen sind.