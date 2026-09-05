S&P bestätigt Steiermark-Rating mit AA und hebt Ausblick auf stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat das Rating der Steiermark mit AA bestätigt und den Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben. Das Büro des steirischen Finanzlandesrats gab die Entscheidung am Samstag, dem 5. September 2026, bekannt. S&P begründete die Aufwertung des Ausblicks mit den zuletzt eingeleiteten Kosteneinsparungsmaßnahmen des Bundeslandes.

Begründung der Ratingagentur

Laut S&P liegt dem stabilen Ausblick zugrunde, dass die Landesregierung an ihrem Kurs der Haushaltskonsolidierung festhält. Die Agentur geht davon aus, dass bevorstehende Maßnahmen die Fiskalpolitik der Steiermark schrittweise weiter straffen und das Ausgabenwachstum dämpfen werden. Auf mittlere Sicht erwartet S&P zudem eine allmähliche Verbesserung der operativen Ergebnisse sowie eine Verringerung der Defizite nach Investitionen.

Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) erklärte, die operative Gebarung des Landes sei 2025 dank eines strengen Budgetvollzuges ins Plus gedreht worden. Auch die Neuverschuldung sei im vergangenen Jahr deutlich reduziert worden, unter anderem durch höhere Einnahmen. Nach seinen Worten setzt die Landesregierung diesen Konsolidierungskurs mit dem Budget 2026 fort.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wertete die Anhebung des Ausblicks als besondere Anerkennung des steirischen Weges.

Bedeutung von Bonitätsnoten für Länderfinanzen

Ratingagenturen wie Standard & Poor’s bewerten regelmäßig die Kreditwürdigkeit von Staaten, Bundesländern und anderen Gebietskörperschaften. Grundlage einer solchen Einstufung sind unter anderem die Höhe der Verschuldung, die Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben sowie die Fähigkeit einer öffentlichen Körperschaft, ihren Haushalt langfristig auszugleichen. Das Rating selbst gibt Auskunft über die grundsätzliche Bonität, während der zusätzlich vergebene Ausblick anzeigt, in welche Richtung sich diese Einschätzung mittelfristig voraussichtlich entwickeln könnte.

Ein „negativer“ Ausblick signalisiert üblicherweise, dass eine Herabstufung des eigentlichen Ratings innerhalb der kommenden Zeit möglich erscheint, etwa wenn sich die Haushaltslage verschlechtert oder eingeleitete Sparmaßnahmen nicht wie geplant greifen. Ein „stabiler“ Ausblick bedeutet demgegenüber, dass eine Änderung des Ratings in naher Zukunft als eher unwahrscheinlich gilt. Für Gebietskörperschaften hat eine gute Bonitätsnote praktische Bedeutung, weil sie üblicherweise die Konditionen beeinflusst, zu denen sich ein Land oder Staat am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Bessere Bonitätsnoten gehen in der Regel mit günstigeren Zinssätzen für Anleihen und Kredite einher, während eine Herabstufung tendenziell zu höheren Finanzierungskosten führen kann.

Grundsätzlich prüfen Ratingagenturen ihre Einschätzungen in regelmäßigen Abständen erneut und berücksichtigen dabei sowohl die tatsächliche Entwicklung der öffentlichen Haushalte als auch angekündigte politische Maßnahmen. Faktoren wie Budgetdisziplin, die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben sowie die Umsetzung angekündigter Konsolidierungsschritte fließen dabei in die Bewertung ein. Bundesländer und andere Gebietskörperschaften stehen damit unter einer gewissen kontinuierlichen Beobachtung, deren Ergebnisse sich unmittelbar auf ihre Finanzierungsbedingungen auswirken können.