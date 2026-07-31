Spritpreise in Kärnten im Juli deutlich gestiegen

Treibstoffpreise in Kärnten im Juli gestiegen

Die Preise für Diesel und Eurosuper sind in Kärnten im Juli gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das geht aus einer Auswertung des VCÖ auf Basis von Daten der E-Control hervor.

Der Medianpreis für einen Liter Diesel lag im Juli bei 1,89 Euro und damit um elf Cent höher als im Juni. Im Vergleich zu den Monaten März, April und Mai war der Dieselpreis im Juli dennoch niedriger. Für einen Liter Eurosuper waren im Juli im Schnitt rund 1,79 Euro zu bezahlen, um neun Cent mehr als im Vormonat.

Durchschnittsverbrauch und Steuersenkung

Laut Statistik Austria lag der Durchschnittsverbrauch der Pkws Kärntner Haushalte im Zeitraum 2023/2024 bei 6,7 Litern Benzin beziehungsweise 6,4 Litern Diesel pro 100 Kilometer. Bis Ende August wird die Mineralölsteuer um 1,9 Cent pro Liter gesenkt.

Unterschiede beim Anteil an Elektroautos

Im internationalen Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede beim Anteil an Elektroautos unter den Neuwagen im ersten Halbjahr. In Norwegen lag dieser Anteil bei fast 98 Prozent, in Dänemark bei rund 80 Prozent. In Österreich waren im gleichen Zeitraum 24 Prozent der Neuwagen Elektroautos.

Kritik von VCÖ und ARBÖ

VCÖ-Experte Michael Schwendinger kritisierte fehlende Maßnahmen zur Reduktion des Spritverbrauchs und der Erdölabhängigkeit im Verkehr. Der VCÖ fordert ein Maßnahmenpaket, das den Spritverbrauch im Verkehrsbereich senken soll.

Der ARBÖ erklärte, die Senkung der Mineralölsteuer stelle keine spürbare Entlastung für Pendler und Familien dar.