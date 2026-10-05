Steiermark bewirbt sich als EU-Testregion für humanoide Roboter

Die Steiermark bewirbt sich als europäische Testregion für humanoide Roboter. Ein internationales Konsortium strebt ein entsprechendes EU-Projekt an, das über das Forschungsprogramm Horizon Europe mit 18 Millionen Euro gefördert werden soll. In der geplanten Testregion sollen humanoide Roboter unter anderem in der Fertigung, in der Logistik und bei Wartungsarbeiten erprobt werden.

Zeitplan für die EU-Bewerbung

Die Ausschreibung für das Projekt startet im November. Darauf aufbauend soll der Antrag im Frühjahr 2027 eingereicht werden. Über die Förderung entscheidet die EU im darauffolgenden Sommer. Bis zu einer möglichen Umsetzung einer steirischen Testregion für humanoide Roboter liegt damit noch ein mehrjähriger Bewerbungs- und Entscheidungsprozess vor den Beteiligten.

Helmut Röck, Geschäftsführer von AT-Styria, verweist auf die wissenschaftliche Basis der Region. Er nennt in diesem Zusammenhang die Technische Universität Graz und Joanneum Research als wesentliche Säulen der steirischen Kompetenz in der Automatisierungs- und Robotertechnik. Nach seiner Darstellung arbeiten in der steirischen Automatisierungstechnik derzeit mehr als 44.000 Menschen.

Ulrike Haslauer, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik, äußert sich hingegen kritisch zur Höhe der in Aussicht gestellten Fördersumme. Aus ihrer Sicht reichen 18 Millionen Euro für ein Projekt dieser Größenordnung auf europäischer Ebene nicht aus.

Förderlogik von Horizon Europe

Horizon Europe ist das zentrale Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union. Es unterstützt grundsätzlich Projekte in unterschiedlichsten technologischen und wissenschaftlichen Bereichen, häufig im Rahmen länderübergreifender Konsortien aus Forschungseinrichtungen, Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Bei vergleichbaren Ausschreibungen durchläuft ein Vorhaben üblicherweise mehrere Phasen: Nach der Veröffentlichung einer Ausschreibung erarbeiten interessierte Konsortien detaillierte Anträge, die anschließend von der EU-Kommission beziehungsweise von Gutachtergremien bewertet werden. Erst nach positiver Bewertung fließen die vorgesehenen Fördermittel.

Die Einrichtung von sogenannten Testregionen oder Testfeldern ist in der europäischen Forschungsförderung ein gängiges Instrument, um neue Technologien unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben, bevor sie breiter zum Einsatz kommen. Im Bereich der Robotik betrifft das häufig Fragen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, der Sicherheit im laufenden Betrieb sowie der technischen Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Einsatzumgebungen wie Produktionshallen, Lagerstätten oder bei Instandhaltungsarbeiten.

Automatisierungstechnik als regionaler Wirtschaftsfaktor

Die Automatisierungs- und Robotertechnik gilt in Industrieregionen grundsätzlich als Bereich mit enger Verzahnung von Forschung, Ausbildung und industrieller Anwendung. Technische Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen übernehmen dabei typischerweise die Entwicklung neuer Verfahren und Technologien, während Unternehmen diese in der praktischen Fertigung oder Logistik einsetzen und weiterentwickeln. Eine hohe Zahl an Beschäftigten in diesem Sektor wird in solchen Regionen häufig als Indikator für eine etablierte industrielle und wissenschaftliche Infrastruktur gewertet, die wiederum die Grundlage für die Bewerbung um internationale Forschungsprojekte bilden kann.

Ob die Steiermark den Zuschlag als EU-Testregion für humanoide Roboter erhält, entscheidet sich nach dem festgelegten Zeitplan erst im kommenden Jahr nach Einreichung des Antrags im Frühjahr 2027 und der Förderentscheidung im darauffolgenden Sommer.