Steiermark: Mieten steigen 2026 um 14 Prozent – stärkster Anstieg aller Bundesländer

Die Mieten in der Steiermark sind 2026 so stark gestiegen wie in keinem anderen Bundesland. Laut einer Analyse des Immobilienportals ImmoScout24 legten die Bruttomieten im Bundesland in den ersten drei Quartalen des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent zu. Damit verzeichnet die Steiermark den höchsten Anstieg im Bundesländervergleich. Ein Quadratmeter kostet im steirischen Durchschnitt mittlerweile 14,4 Euro, eine 70 Quadratmeter große Wohnung schlägt mit rund 1.000 Euro monatlicher Miete zu Buche.

Steiermark über dem Bundestrend, aber unter dem Preisniveau

Österreichweit lagen die Bruttomieten in den ersten drei Quartalen 2026 um sechs Prozent über dem Vorjahreswert. Der Anstieg in der Steiermark fällt damit mehr als doppelt so hoch aus wie im österreichweiten Schnitt. Trotz des kräftigen Preisauftriebs bleibt das absolute Mietniveau im Bundesland jedoch vergleichsweise moderat: Der Durchschnittspreis für eine 70 Quadratmeterwohnung liegt in der Steiermark rund 100 Euro unter dem Österreich-Schnitt.

Im Bundesländervergleich bleibt Wien mit 22,6 Euro pro Quadratmeter das teuerste Pflaster. Eine 70 Quadratmeterwohnung kostet dort monatlich 1.581 Euro. Auf dem zweiten Platz folgt Tirol mit 21,7 Euro pro Quadratmeter, dahinter liegt Salzburg mit 20,3 Euro pro Quadratmeter auf Rang drei. Die Steiermark reiht sich damit zwar unter den teureren Bundesländern ein, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Niveau der Spitzenreiter.

In acht von neun Bundesländern zogen die Mietpreise im betrachteten Zeitraum an. Eine Ausnahme bildet das Burgenland: Dort sanken die Mieten um vier Prozent auf 11,3 Euro pro Quadratmeter und damit als einziges Bundesland gegen den allgemeinen Trend.

Was Bruttomieten umfassen

Bruttomieten setzen sich grundsätzlich aus mehreren Bestandteilen zusammen: dem eigentlichen Nettomietzins, Betriebskosten sowie anteiligen Steuern wie der Umsatzsteuer. Im Unterschied zur Nettomiete bildet die Bruttomiete damit jene Summe ab, die Mieterinnen und Mieter tatsächlich monatlich an Vermieter oder Hausverwaltung überweisen. Analysen von Immobilienplattformen wie ImmoScout24 basieren in der Regel auf den auf den jeweiligen Portalen inserierten Angeboten und spiegeln damit vor allem die Preisentwicklung am aktuellen Neuvermietungsmarkt wider, nicht zwingend die Mieten in bestehenden, oft länger laufenden Verträgen.

Mietpreisunterschiede zwischen Bundesländern hängen üblicherweise mit mehreren Faktoren zusammen, etwa mit der Bevölkerungsdichte, der Nachfrage in Ballungsräumen, dem verfügbaren Wohnungsangebot sowie der regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage. Städte mit Universitäten, großen Arbeitgebern oder touristisch geprägten Regionen weisen tendenziell ein höheres Preisniveau auf als ländlich geprägte Gebiete. Auch die Neubautätigkeit und die Verfügbarkeit von freifinanzierten gegenüber geförderten Wohnungen spielen bei der Preisbildung grundsätzlich eine Rolle.

Schwankungen im Jahresvergleich, wie sie nun für die Steiermark ausgewiesen wurden, können zudem von der Zusammensetzung der verfügbaren Angebote in einem bestimmten Zeitraum beeinflusst werden. Je nachdem, welche Wohnungen in welchen Lagen und Ausstattungskategorien neu auf den Markt kommen, kann sich der statistische Durchschnittswert eines Bundeslandes von Quartal zu Quartal stärker verschieben als die tatsächliche Mietbelastung für einzelne Haushalte.