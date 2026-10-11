Steiermark verdoppelt Nächtigungsabgabe auf 4,90 Euro – Hoteliers warnen vor Umsatzeinbußen

Die Steiermark will die Nächtigungsabgabe im Juni 2027 auf 4,90 Euro anheben. Das entspricht einer Verdopplung der bisherigen Abgabe. Die Maßnahme geht von der FPÖ-ÖVP-Landesregierung aus und stößt bei Branchensprechern und Hoteliers auf Kritik.

Die Wirtschaftskammer wurde nach eigenen Angaben erst zwei Stunden vor den Medien über die Anhebung informiert.

Kurzfristige Ankündigung sorgt für Unmut

Johann Spreitzhofer, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, schildert den Ablauf der Ankündigung. Ursprünglich sei die Mitteilung gekommen, dass die Nächtigungsabgabe mit 1. Dezember von 2,50 Euro auf 2,80 Euro steigen solle. Die nun kommunizierte Erhöhung auf 4,90 Euro sei für ihn sehr überraschend gewesen.

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) begründet den Schritt damit, dass die Steiermark bei der Nächtigungsabgabe im Vergleich zu anderen Bundesländern bislang im untersten Drittel gelegen habe.

Beherbergungsbetriebe sehen in der Anhebung eine unverhältnismäßige Erhöhung und rechnen mit Umsatzeinbußen. Philipp Florian, Hotelier vom Parkhotel in Graz, bezeichnet die Situation als betriebswirtschaftlich enorm herausfordernd. Er befürchtet, dass sich Preise in diesem Ausmaß am Markt nicht mehr durchsetzen lassen und dadurch Nächtigungen ausbleiben könnten.

Florian verweist zudem auf die Preisverhandlungen mit Firmenkunden für das kommende Jahr. Diese liefen bereits oder seien zum Teil schon abgeschlossen, Firmengäste hätten teilweise bereits fixe Preise für das nächste Jahr erhalten. Eine nachträgliche Anpassung an die höhere Abgabe sei in diesen Fällen entsprechend schwierig.

Spreitzhofer ergänzt, dass Kunden aus seiner Sicht derzeit nicht bereit seien, mehr Geld auszugeben. Er geht davon aus, dass Gäste als Reaktion bei der Nebenkonsumation sparen werden, etwa bei zusätzlichen Leistungen im Betrieb. Dieser Effekt sei bereits jetzt spürbar.

Tourismusabgaben als Einnahmequelle der Kommunen

Nächtigungsabgaben sind in Österreich ein verbreitetes Instrument, mit dem Länder und Gemeinden Einnahmen aus dem Tourismus erzielen. Sie werden üblicherweise pro Übernachtung erhoben und von den Beherbergungsbetrieben eingehoben, die sie in der Regel auf den Zimmerpreis aufschlagen. Die Höhe solcher Abgaben unterscheidet sich zwischen den Bundesländern teils deutlich, da die Festlegung Landessache ist.

Für Beherbergungsbetriebe stellt sich bei solchen Abgaben grundsätzlich die Frage, inwieweit sich eine Erhöhung an die Gäste weitergeben lässt, ohne die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Gerade im Geschäftstourismus werden Zimmerpreise häufig langfristig im Voraus verhandelt, sodass kurzfristige Kostensteigerungen nicht ohne Weiteres in bestehende Vereinbarungen einfließen können. Bei Erhöhungen von Abgaben, die erst nach Abschluss solcher Verträge beschlossen werden, tragen Betriebe die zusätzliche Belastung mitunter zumindest vorübergehend selbst.

Allgemein gilt zudem, dass Gäste bei steigenden Gesamtkosten einer Reise häufig zuerst bei freiwilligen Zusatzausgaben sparen, etwa bei Gastronomie, Wellnessangeboten oder weiteren Leistungen im Beherbergungsbetrieb, bevor sie auf die Übernachtung selbst verzichten. Für Tourismusregionen ist die Festlegung solcher Abgaben daher regelmäßig ein Abwägungsprozess zwischen zusätzlichen Einnahmen für die öffentliche Hand und möglichen Folgen für die touristische Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.