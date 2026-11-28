Mit dem ersten Adventwochenende beginnt in der Steiermark traditionell die Hauptsaison der Weihnachtseinkäufe. Nach Angaben der Wirtschaftskammer Steiermark geben Steirerinnen und Steirer im Schnitt rund 330 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Der steirische Handel setzt in der Weihnachtszeit innerhalb von knapp einem Monat mehr als 320 Millionen Euro um.

Persönliche Passung vor Preis und Nachhaltigkeit

Eine von der Onlineplattform refurbed in Auftrag gegebene Studie liefert Einblicke in die Kriterien, nach denen in der Steiermark Geschenke ausgewählt werden. Demnach gaben 80 Prozent der Befragten an, dass die persönliche Passung eines Geschenks für sie das wichtigste Kriterium ist. Qualität spielt für mehr als 68 Prozent der Befragten eine wichtige Rolle. Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist für knapp die Hälfte der Befragten von Bedeutung. Nachhaltigkeit rangiert mit knapp 16 Prozent deutlich weiter hinten in der Liste der genannten Kriterien.

Auch beim geplanten Ausgabenrahmen zeigt die Studie ein differenziertes Bild. Knapp 57 Prozent der Befragten in der Steiermark wollen für sämtliche Weihnachtsgeschenke zusammen zwischen 100 und 500 Euro ausgeben. Zehn Prozent planen mit weniger als 100 Euro. Am oberen Ende des Spektrums wollen knapp zwei Prozent mehr als 1.000 Euro für Geschenke aufwenden. Kilian Kaminski, Geschäftsführer von refurbed, ordnet die Ergebnisse der Studie im Zusammenhang mit dem Unternehmen ein, das auf den Handel mit generalüberholten Geräten spezialisiert ist.

Weihnachtsgeschäft als wirtschaftlicher Schwerpunkt

Für den stationären und den Onlinehandel zählt die Vorweihnachtszeit grundsätzlich zu den umsatzstärksten Phasen des Jahres. Viele Händlerinnen und Händler richten Sortiment, Personalplanung und Öffnungszeiten in diesen Wochen gezielt auf das erhöhte Einkaufsaufkommen aus. Branchenverbände wie Wirtschaftskammern erheben regelmäßig Daten zu Ausgabeverhalten und Umsatzentwicklung, um Entwicklungen im Einzelhandel über die Jahre vergleichbar zu machen.

Umfragen zu Geschenkekriterien werden in der Vorweihnachtszeit häufig von Unternehmen in Auftrag gegeben, die ihre eigene Marktposition einordnen oder Trends im Konsumverhalten aufzeigen wollen. Solche Erhebungen bilden in der Regel eine Momentaufnahme ab und beruhen auf den Antworten einer bestimmten Zahl befragter Personen. Kriterien wie persönliche Passung, Qualität, Preis-Leistungsverhältnis oder Nachhaltigkeit werden dabei typischerweise als mögliche Auswahlfaktoren vorgegeben, zwischen denen Befragte gewichten können.

Der Begriff der Nachhaltigkeit beim Geschenkekauf kann sich grundsätzlich auf unterschiedliche Aspekte beziehen, etwa auf die Herkunft von Produkten, ihre Lebensdauer oder die Möglichkeit einer Wiederverwendung beziehungsweise Aufarbeitung. Plattformen für generalüberholte Geräte positionieren sich in diesem Zusammenhang häufig als Alternative zum Kauf neuer Produkte, da bereits genutzte Geräte wiederaufbereitet und erneut verkauft werden. Wie stark dieser Aspekt tatsächlich in Kaufentscheidungen einfließt, hängt von individuellen Prioritäten ab, die je nach Erhebung unterschiedlich ausfallen können.