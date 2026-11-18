Die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark startet eine neue Kampagne, um den regionalen Buchhandel in der Steiermark zu stärken. Bis zum 29. November machen rund 30 Großflächenplakate in der gesamten Steiermark unter dem Motto „Deine Weihnachtszeit beginnt bei uns“ auf die heimischen Buchhandlungen aufmerksam.

Plakatkampagne mit klarem Zeitrahmen

Die Aktion läuft bis Ende November und setzt auf eine breite Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Rund 30 Großflächenplakate sind dafür in der gesamten Steiermark verteilt. Sie sollen in der Vorweihnachtszeit gezielt auf den regionalen Buchhandel hinweisen und Kundinnen und Kunden an die Buchhandlungen in ihrer Umgebung erinnern.

Initiiert wurde die Kampagne von der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark. Obfrau der Fachgruppe ist Beatrice Erker. Sie begründet die Aktion mit den besonderen Eigenschaften eines Buches als Produkt: „Ein Buch will entdeckt werden. Man kann es in die Hand nehmen, durch die Seiten blättern, das Papier fühlen, das Cover betrachten – und sich beraten lassen.“

Als Beleg für die Bedeutung des Buchhandels im Weihnachtsgeschäft verweist die Fachgruppe auf Zahlen der KMU Forschung Austria. Demnach ist jedes vierte Weihnachtsgeschenk hierzulande ein Buch. Die Wirtschaftskammer sieht in der persönlichen Beratung vor Ort einen Vorteil, den der regionale Buchhandel gerade in der Vorweihnachtszeit gegenüber anderen Einkaufsmöglichkeiten ausspielen könne.

Bücher als Geschenk und Beratung als Verkaufsargument

Grundsätzlich zählen Bücher seit Jahren zu den beliebtesten Geschenken unter dem Weihnachtsbaum. Sie gelten als vergleichsweise einfach zu überreichen, sind in unterschiedlichen Preiskategorien erhältlich und lassen sich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene passend auswählen. Der stationäre Buchhandel setzt dabei traditionell auf die persönliche Beratung als Unterscheidungsmerkmal: Verkaufspersonal kann individuell auf Interessen, Lesegewohnheiten oder besondere Anlässe eingehen und so bei der Auswahl eines passenden Titels helfen.

Die Vorweihnachtszeit ist für den Buchhandel wie für den Einzelhandel insgesamt eine besonders umsatzstarke Phase. Viele Buchhandlungen erweitern in diesen Wochen üblicherweise ihr Angebot an Beratungsgesprächen, Geschenkverpackungen oder thematischen Auslagen, um Kundinnen und Kunden die Suche nach passenden Geschenken zu erleichtern. Kampagnen wie Großflächenplakate werden in diesem Zusammenhang häufig eingesetzt, um in einem umkämpften Marktumfeld auf das regionale Angebot aufmerksam zu machen und die Sichtbarkeit einzelner Branchen im öffentlichen Raum zu erhöhen.

Wettbewerb zwischen stationärem Handel und Online-Angeboten

Der stationäre Einzelhandel steht grundsätzlich in Konkurrenz zu Online-Angeboten, die oft mit großer Produktauswahl, Preisvergleichen und bequemer Lieferung nach Hause werben. Für viele Branchen, darunter auch den Buchhandel, stellt dieser Wettbewerb eine dauerhafte wirtschaftliche Herausforderung dar. Regionale Händlerinnen und Händler versuchen dem häufig mit Argumenten wie persönlicher Beratung, direkter Verfügbarkeit der Ware und der Möglichkeit zu begegnen, ein Produkt vor dem Kauf in die Hand zu nehmen und zu prüfen. Kampagnen zur Stärkung des regionalen Handels zielen in der Regel genau auf diese Stärken ab, um Kundinnen und Kunden insbesondere in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit anzusprechen.