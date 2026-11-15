Steirische Gastronomen vermelden volle Auslastung bei Weihnachtsfeiern – erste Buchungen bis 2027

Die Buchungslage für Weihnachtsfeiern ist in der Steiermark aktuell sehr gut. Mehrere Gastronomiebetriebe im Bundesland berichten von voller Auslastung, einige Häuser nehmen bereits Reservierungen für das übernächste Jahr entgegen.

Volle Reservierungsbücher in Betrieben der Region

Im Gasthaus Draxler Golli am Dexenberg im Bezirk Leibnitz ist das Reservierungsbuch für Weihnachtsfeiern bereits voll. Erste Termine werden dort schon für Dezember 2027 gebucht. Wirt Manfred Draxler bestätigt eine ausgezeichnete Buchungslage mit vielen Frühbuchern.

Auch am Thorbauer am Steinberg ist die Buchungslage sehr gut. Chefin Leopoldine Thorbauer berichtet, dass dort bereits seit voriger Woche Weihnachtsfeiern stattfinden. Christof Widakovich vom Schlossberg Restaurant ergänzt, dass viele Feiern nicht nur im Dezember, sondern bis in den Jänner hinein gebucht werden.

Bei der Auswahl der Veranstaltungen achten Gäste nach Angaben der Betriebe auf den Preis. Gleichzeitig zeigt sich ein Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit bei der Gestaltung der Feiern.

Weihnachtsfeiern als wichtiges Geschäft für die Gastronomie

Für viele Gastronomiebetriebe zählt die Weihnachtssaison traditionell zu den umsatzstärksten Phasen des Jahres. Firmen, Vereine und private Gruppen nutzen die Wochen vor den Feiertagen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mitglieder zusammenzubringen. Für Wirtinnen und Wirte bedeutet das in der Regel eine konzentrierte Zeit mit vielen Buchungen innerhalb weniger Wochen, die entsprechend frühzeitig geplant werden muss.

Grundsätzlich spielt bei solchen Veranstaltungen neben dem reinen Speisenangebot auch die Raumkapazität eine wichtige Rolle. Betriebe mit größeren Sälen oder flexibel nutzbaren Räumlichkeiten können mehrere Gruppen parallel bewirten, was die Auslastung in der Hochsaison zusätzlich erhöht. Wer frühzeitig bucht, sichert sich dabei häufig bevorzugte Termine, etwa an Freitagen oder Samstagen, die bei Unternehmen besonders gefragt sind.

Der von den Betrieben beschriebene Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit spiegelt eine Entwicklung wider, die in der Gastronomie allgemein seit einigen Jahren zu beobachten ist. Dabei gewinnen regionale Zutaten, saisonale Speisekarten und ressourcenschonende Konzepte für viele Gäste an Bedeutung. Gleichzeitig bleibt der Preis ein wesentliches Entscheidungskriterium, insbesondere wenn Unternehmen oder Vereine Budgets für Feiern festlegen müssen. Diese beiden Faktoren, Nachhaltigkeit auf der einen und Preisbewusstsein auf der anderen Seite, prägen die Nachfrage in der Praxis häufig gleichermaßen.