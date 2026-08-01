Steirische Rinderbauern kämpfen mit massivem Preisverfall bei Stieren

Steirische Rinderbauern verzeichnen deutlichen Preisrückgang

Steirische Rinderbauern sind mit einem spürbaren Rückgang der Erzeugerpreise konfrontiert. Der Kilopreis für Stiere sank seit Februar von 7,19 Euro auf 5,77 Euro.

Nach Angaben von Franz Beck, Vize-Obmann der Genossenschaft Rind Steiermark, bedeutet dieser Rückgang einen Verlust von 640 Euro pro Tier. Die Genossenschaft vermarktet jährlich rund 50.000 Rinder und zählt 7.500 Mitglieder.

Mehrere Belastungsfaktoren

Beck erklärte, dass sinkende Preise derzeit mit Dürre und stark gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten zusammentreffen. Die Preise seien zudem beinahe wöchentlich rückläufig.

Auch Anton Gissing, Obmann der ARGE Bergbauern Weiz, die 1.000 Mitglieder umfasst, ist von der Entwicklung betroffen.

Rindfleischfest in Fischbach

Am Sonntag findet in Fischbach das Rindfleischfest statt, zu dem rund 5.000 Gäste erwartet werden.