Steirischer Maschinenbauer Binder & Co investiert vier Millionen Euro in KI-gestützte Recyclingtechnik

Der steirische Altstoff- und Recycling-Maschinenbauer Binder & Co aus Gleisdorf hat Aufträge im Wert von knapp 60 Millionen Euro erhalten. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen die größte Investition in Forschung und Entwicklung seiner Firmengeschichte an: Vier Millionen Euro sollen in die Weiterentwicklung der sensorgestützten Sortierung fließen, bei der künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt.

Millioneninvestition in sensorgestützte Sortiertechnik

Binder & Co setzt mit der geplanten Investition von vier Millionen Euro einen neuen Schwerpunkt in der eigenen Forschung und Entwicklung. Nach Angaben von Vorstand Jörg Rosegger handelt es sich dabei um die bislang umfangreichste Summe, die das Unternehmen in diesem Bereich aufgewendet hat. Im Zentrum der Entwicklungsarbeit steht die sensorgestützte Sortierung, bei der künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Materialströme präziser zu erfassen und zu trennen.

Parallel zu dieser Investitionsentscheidung meldet Binder & Co Aufträge im Gesamtwert von knapp 60 Millionen Euro. Das Unternehmen sieht sich im Bereich Glasrecycling als Weltmarktführer. Neben Altglas konzentriert sich Binder & Co auf Bauschutt- und Metallrecycling sowie auf die Aufbereitung von Industriemineralien. Maschinen des Unternehmens kommen nach eigenen Angaben in mehr als 90 Ländern zum Einsatz.

Aktuell beschäftigt Binder & Co 416 Mitarbeiter. Das Unternehmen betont, dass die Arbeitsplätze trotz des verstärkten Einsatzes künstlicher Intelligenz erhalten bleiben sollen.

Künstliche Intelligenz in der Materialtrennung

Sensorgestützte Sortiersysteme kommen in der Recyclingbranche grundsätzlich dort zum Einsatz, wo unterschiedliche Materialien in großen Mengen und mit hoher Geschwindigkeit voneinander getrennt werden müssen. Dabei erfassen optische, spektroskopische oder röntgenbasierte Sensoren Eigenschaften eines Materialstroms, etwa Farbe, Zusammensetzung oder Dichte. Künstliche Intelligenz wird in solchen Systemen üblicherweise eingesetzt, um die erfassten Sensordaten auszuwerten und daraus in Echtzeit Entscheidungen über die Zuordnung einzelner Fraktionen abzuleiten.

Ein wesentlicher Vorteil solcher lernfähigen Systeme liegt darin, dass sie sich im laufenden Betrieb an wechselnde Materialzusammensetzungen anpassen können. Gerade bei Altglas, Bauschutt oder Metallschrott schwankt die Beschaffenheit der angelieferten Stoffe häufig, etwa durch unterschiedliche Herkunft oder Verunreinigungen. Bei vergleichbaren Anlagen kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz dazu beitragen, Sortierquoten zu erhöhen und den Anteil an Fehlwürfen zu reduzieren, was wiederum die Qualität des gewonnenen Sekundärrohstoffs verbessert.

Für Maschinenbauer wie Binder & Co ist die Weiterentwicklung solcher Technologien zugleich ein Wettbewerbsfaktor. International treibt die wachsende Nachfrage nach Kreislaufwirtschaft die Weiterentwicklung automatisierter Sortierverfahren voran, da Recyclingquoten in vielen Ländern gesetzlich vorgegeben sind und die Qualität der sortierten Materialien zunehmend über deren Wiederverwendbarkeit entscheidet.