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Die Steirerinnen und Steirer wollen heuer wieder kräftig Weihnachtsgeschenke kaufen: 89 Prozent der Bevölkerung planen Geschenke, das durchschnittliche Budget dafür steigt von 320 Euro im Vorjahr auf 330 Euro pro Kopf. Der steirische Handel rechnet in Summe mit einem Weihnachtsumsatz von 325 Millionen Euro. Das geht aus einer Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Steiermark hervor.

Höheres Budget und früher Start beim Geschenkekauf

Die Datenerhebung fand Anfang November statt. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt hatten 40 Prozent der Befragten mit dem Geschenkekauf begonnen. Pro Person sind heuer fast sechseinhalb Geschenke eingeplant. Hochgerechnet auf die rund 985.000 Menschen ab 15 Jahren in der Steiermark, die zu Weihnachten etwas verschenken wollen, ergibt das rund 6,4 Millionen Geschenke, die in der Steiermark unter den Christbaum kommen sollen.

An vorderster Stelle der geplanten Geschenke stehen laut Umfrage Gutscheine. Danach folgen Bücher, Konfektion und Spielwaren als beliebte Geschenkkategorien. Auch abseits der reinen Geschenkeeinkäufe ist das Weihnachtsgeschäft für viele Steirerinnen und Steirer mit einem Ausflug auf den Weihnachtsmarkt verbunden: Zwei von drei Befragten wollen heuer einen Weihnachtsmarkt besuchen, im Schnitt zwei- bis dreimal.

Druck durch Kosten und Online-Konkurrenz

Für die heimischen Handelsbetriebe steht das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft einem schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld gegenüber. Steigende Personal- und Energiekosten setzen die Betriebe unter Druck. Hinzu kommt wachsende Konkurrenz durch internationale Handels-Plattformen, die online tätig sind.

Die steirischen Betriebe haben darauf unterschiedlich stark reagiert: Von den Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bieten rund 25 Prozent auch online an, bei Betrieben ab zehn Mitarbeitern sind es 45 Prozent. In bestimmten Branchen hat das Weihnachtsgeschäft besonderes Gewicht für die Jahresbilanz. Im Spielwaren- oder Schmuckhandel entfallen 30 bis 40 Prozent des gesamten Jahresumsatzes allein auf die Wochen rund um Weihnachten.

Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts für den stationären Handel

Für viele Handelsbetriebe zählt die Vorweihnachtszeit traditionell zu den umsatzstärksten Phasen des Jahres. Grundsätzlich wirkt sich dieser Zeitraum in nahezu allen Sortimentsbereichen aus, besonders ausgeprägt zeigt sich der Effekt jedoch bei klassischen Geschenkartikeln wie Spielwaren, Schmuck, Büchern oder Mode. Ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft kann in solchen Branchen über das Gesamtjahresergebnis mitentscheiden, während schwächere Monate im übrigen Jahresverlauf teilweise ausgeglichen werden müssen.

Gleichzeitig verändert sich das Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten seit Jahren. Online-Angebote gewinnen auch im stationären Handel zunehmend an Bedeutung, sei es als zusätzlicher Vertriebskanal oder als Ergänzung zum klassischen Ladengeschäft. Kleinere Betriebe stehen dabei häufig vor anderen Herausforderungen als größere Unternehmen, etwa bei den notwendigen Investitionen in Logistik, Website oder Online-Marketing. Das erklärt teilweise, warum größere Betriebe tendenziell häufiger auch online präsent sind als kleinere Geschäfte.

Auch die Kostenstruktur im Handel hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Personalkosten und Energiekosten zählen zu den wesentlichen Fixkostenblöcken vieler Betriebe und wirken sich unmittelbar auf die Kalkulation aus. Bei steigenden Kosten in diesen Bereichen bleibt den Unternehmen oft weniger Spielraum, um Preissteigerungen abzufedern, ohne sie zumindest teilweise an die Kundschaft weiterzugeben. Internationale Online-Plattformen können durch andere Kostenstrukturen und größere Skaleneffekte teilweise günstiger anbieten, was den Wettbewerbsdruck auf regionale Betriebe zusätzlich erhöht.

Weihnachtsmärkte sind für viele Innenstädte und Gemeinden ein wichtiger Faktor, um in der Vorweihnachtszeit zusätzliche Besucherfrequenz zu erzeugen. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wird von vielen Menschen häufig mit einem Einkaufsbummel in den umliegenden Geschäften verbunden, w