Stora Enso schließt Produktionslinie in Brand – 115 Arbeitsplätze betroffen

Der finnisch-schwedische Forstkonzern Stora Enso legt im Sägewerk Brand im Bezirk Zwettl eine Produktionslinie still. Davon betroffen sind 115 Arbeitsplätze am Standort. Europaweit baut das Unternehmen insgesamt 250 Stellen ab. Grundlage ist eine 2025 angekündigte strategische Überprüfung der zentraleuropäischen Sägewerke, die nun abgeschlossen wurde. Matthias Friedrich, Leiter der Massivholzabteilung im südlichen Geschäftsbereich von Stora Enso, bestätigte die Zahlen gegenüber noe.ORF.at.

Schwachholzlinie in Brand wird im Frühjahr geschlossen

Im Sägewerk Brand sollen die Einschnitte konkret die sogenannte Schwachholzlinie treffen. Eine der beiden Produktionslinien am Standort soll im Frühjahr stillgelegt werden. Die zweite Produktionslinie sowie die Holzbeschaffung im Werk sollen davon unberührt bleiben und wie gewohnt weiterlaufen. Kundinnen und Kunden, die bislang von der Schwachholzlinie beliefert wurden, sollen künftig von anderen Werken des Konzerns versorgt werden.

Die 115 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Dienstag über die Entscheidung informiert. Sie sollen beim Arbeitsmarktservice angemeldet werden. Mit dem Betriebsrat will das Unternehmen zudem einen Sozialplan aushandeln.

Sieben Sägewerke in vier Ländern überprüft

Die nun abgeschlossene strategische Überprüfung erstreckte sich auf Geschäftseinheiten in sieben Sägewerken in Österreich, Tschechien, Polen und Litauen. Einbezogen waren außerdem drei Werke für Brettsperrholz sowie der Bereich Holzbeschaffung und der internationale Vertrieb samt Distribution. Als Begründung für den Stellenabbau nennt das Unternehmen anhaltend schwierige Marktbedingungen und steigende Produktionskosten.

Sägewerksbranche unter Kostendruck

Grundsätzlich steht die europäische Sägewerksbranche seit längerem unter wirtschaftlichem Druck. Energie-, Personal- und Logistikkosten sind in den vergangenen Jahren vielerorts gestiegen, während sich die Nachfrage nach Schnittholz je nach Marktlage unterschiedlich entwickelt. Unternehmen reagieren auf solche Entwicklungen häufig mit Strukturanpassungen einzelner Produktionslinien oder Standorte, um die Auslastung bestehender Kapazitäten an eine veränderte Nachfrage anzupassen.

Bei Werksschließungen oder dem Abbau einzelner Produktionslinien ist die Einbindung des Betriebsrats in vielen europäischen Ländern ein üblicher Bestandteil des Prozesses. Ein Sozialplan regelt dabei in der Regel Ausgleichsleistungen für betroffene Beschäftigte, etwa in Form von Abfindungen oder Unterstützung bei der weiteren beruflichen Orientierung. Die Meldung beim Arbeitsmarktservice ist in Österreich der übliche erste Schritt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, um Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung sowie Unterstützung bei der Arbeitssuche geltend zu machen.