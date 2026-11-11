Stora Enso streicht 115 Jobs in Waldviertler Sägewerk – Schwachholzlinie wird stillgelegt

Der finnisch-schwedische Forstkonzern Stora Enso legt eine Produktionslinie in seinem Sägewerk in Brand im Bezirk Zwettl still. Betroffen sind 115 Arbeitsplätze, das ist mehr als die Hälfte der derzeitigen Vollzeitbeschäftigten am Standort. Die Stilllegung erfolgt ab Frühjahr 2027. In ganz Europa streicht das Unternehmen im Zuge dieser Maßnahme insgesamt 250 Stellen.

Schwachholzlinie in Brand wird geschlossen

Konkret betrifft die Stilllegung die sogenannte Schwachholzlinie, in der dünne Baumstämme verarbeitet werden. Als Gründe nannte das Unternehmen steigende Produktionskosten und schwierige Marktbedingungen. Matthias Friedrich, Leiter der Massivholzabteilung im südlichen Geschäftsbereich von Stora Enso, verwies insbesondere auf Probleme bei den Absatzmärkten in Exportländern wie Japan. Die Entscheidung geht laut Unternehmen auf eine strategische Prüfung der Zentraleuropa-Aktivitäten zurück.

Das Sägewerk in Brand zählt seit Jahrzehnten zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Zwettl. Mit dem Stellenabbau verliert die Gemeinde Brand einen großen Teil ihrer Kommunalsteuereinnahmen. Bürgermeister Christian Seper (ÖVP) erklärte, dass dadurch einige freiwillige Leistungen der Gemeinde nicht mehr durchführbar seien.

Ein Teil der Produktionsmengen, die derzeit in Brand hergestellt werden, soll an den Standort Ybbs im Bezirk Melk verlagert werden. Dort gebe es laut Friedrich noch freie Kapazitäten. Für die vom Stellenabbau betroffenen Beschäftigten wird derzeit ein Sozialplan mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Beim Arbeitsmarktservice sind die Betroffenen bislang noch nicht gemeldet worden.

Reaktionen aus der niederösterreichischen Landespolitik

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einem „schweren Schlag“ für die Beschäftigten, ihre Familien und die gesamte Region. Sie forderte von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) bezeichnete den Stellenabbau als „Tiefschlag für die gesamte Region“. Er warnte zudem vor möglichen Folgen für den Schienengüterverkehr im Waldviertel. Rund die Hälfte des regionalen Schienengüterverkehrs hänge nach seinen Angaben mit Stora Enso zusammen.

Sägewerke als regionale Wirtschaftsfaktoren

Sägewerke zählen in ländlichen Regionen oft zu den wichtigsten industriellen Arbeitgebern, da sie sowohl direkte Arbeitsplätze in der Produktion schaffen als auch vor- und nachgelagerte Bereiche wie Forstwirtschaft, Logistik und Transport mitprägen. Gerade in waldreichen Gebieten wie dem Waldviertel ist die Holzverarbeitung traditionell eng mit der regionalen Wertschöpfung verbunden. Große Produktionsstandorte generieren zudem beträchtliche Kommunalsteuereinnahmen, von denen Gemeinden Infrastruktur und freiwillige Leistungen mitfinanzieren.

Die Sägeindustrie ist international stark exportorientiert und damit empfindlich gegenüber Entwicklungen auf globalen Märkten. Schwankende Nachfrage in wichtigen Abnehmerländern, veränderte Transportkosten und der Wettbewerb mit anderen Produktionsstandorten innerhalb eines Konzerns können dazu führen, dass Unternehmen einzelne Werke oder Produktionslinien im Rahmen strategischer Überprüfungen neu bewerten. Verlagerungen von Produktionsmengen zwischen Standorten sind in der Branche ein gängiges Instrument, um Kapazitäten an die jeweilige Marktlage anzupassen.

Auch der Gütertransport auf der Schiene ist in vielen ländlichen Regionen eng an einzelne große Industriebetriebe gekoppelt. Verändert sich das Produktionsvolumen an einem Standort, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf die Auslastung regionaler Bahnstrecken haben, da Rohstoffe wie Rundholz sowie fertige Schnittholzprodukte häufig in erheblichem Umfang per Zug transportiert werden. Für betroffene Regionen stellt sich in solchen Fällen regelmäßig die Frage, wie bestehende Infrastruktur auch bei rückläufigen Gütermengen wirtschaftlich betrieben werden kann.