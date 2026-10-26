Strom teilen ohne Vereinsgründung – Österreich erleichtert private Energiegemeinschaften

Seit Anfang Oktober gilt in Österreich ein neues Energiewirtschaftsgesetz, das die gemeinsame Nutzung von selbst erzeugtem Strom erheblich vereinfacht. Wer künftig Strom innerhalb einer Gemeinschaft teilen möchte, muss dafür keinen eigenen Verein mehr gründen. Das neue Modell nennt sich Peer-to-Peer und senkt damit die organisatorischen Hürden für private Haushalte deutlich.

Bislang war für die gemeinsame Stromnutzung zwingend ein eigener Rechtsträger notwendig, etwa in Form eines Vereins. Diese Vorgabe entfällt mit der Gesetzesänderung. Damit wird der Einstieg in solche Modelle für Privatpersonen deutlich unkomplizierter.

Neues Modell senkt Einstiegshürden

Mit dem Peer-to-Peer-Modell können auch Menschen teilnehmen, die in Mietwohnungen leben. Eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Voraussetzung ist lediglich ein intelligenter Stromzähler, auch Smart Meter genannt.

Wer mitmachen möchte, muss sich bei bestimmten Plattformen registrieren. Dieser Vorgang ist kostenfrei. Zusätzlich braucht es in der Regel eine zivilrechtliche Vereinbarung innerhalb der Gemeinschaft. Darin werden etwa der Strompreis sowie die Bedingungen für Ein- und Austritt geregelt.

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Netzentgelte. Künftig können mehr Formen der gemeinsamen Stromnutzung von niedrigeren Netzentgelten profitieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft über dasselbe Umspannwerk versorgt werden, sich also im sogenannten Nahe-Bereich befinden. Liegen die Zählpunkte in einer entsprechenden Distanz zueinander, werden die Netzentgelte reduziert. Deckt die Energiegemeinschaft den Strombedarf an einzelnen Tagen nicht vollständig ab, wird die fehlende Menge automatisch vom gewählten Energieversorger geliefert.

Die Entwicklung solcher Gemeinschaften in Tirol zeigt eine deutliche Dynamik. Vor vier Jahren gab es im Bundesland erst 35 Energiegemeinschaften. Mittlerweile zählt die Energieagentur Tirol rund 1.700 Initiativen, in denen gemeinsam Strom erzeugt und genutzt wird. Thomas Vogel, Mitarbeiter der Energieagentur Tirol, ordnet die Entwicklungen rund um das neue Gesetz fachlich ein.

Funktionsweise von Energiegemeinschaften im Überblick

Energiegemeinschaften beruhen grundsätzlich auf dem Prinzip, dass überschüssiger selbst erzeugter Strom nicht ungenutzt ins öffentliche Netz eingespeist, sondern direkt an andere Teilnehmer weitergegeben wird. Üblicherweise stammt der eingespeiste Strom aus Photovoltaikanlagen, grundsätzlich kommen aber auch andere Erzeugungsformen infrage. Die Abrechnung erfolgt dabei über die jeweiligen Smart Meter, die den Verbrauch und die Einspeisung in kurzen Intervallen erfassen.

Die Höhe der Netzentgelte hängt in Österreich allgemein von der Entfernung zwischen Erzeugung und Verbrauch ab. Je näher Einspeise- und Verbrauchspunkt beieinander liegen, desto geringer fällt in der Regel die Belastung des Netzes aus, was sich wiederum in niedrigeren Entgelten niederschlagen kann. Das Prinzip des Nahe-Bereichs, das an ein gemeinsames Umspannwerk anknüpft, folgt dieser Logik und soll Anreize schaffen, Strom möglichst regional zu nutzen.

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfiehlt es sich grundsätzlich, vorab einige Punkte zu klären. Dazu zählt etwa, ob sich der bisherige Stromtarif durch den Beitritt zu einer Energiegemeinschaft verändert. Auch die Frage, ob die eigenen Zählpunkte das Kriterium für den Nahe-Bereich tatsächlich erfüllen, sollte laut Energieagentur vor einem Beitritt überprüft werden. Langfristig dürften sich Energiegemeinschaften zudem stärker am Markt behaupten und ihre Tarifmodelle verstärkt an jene der etablierten Energieversorger anpassen müssen.

Technische Grundlage: der intelligente Stromzähler

Der intelligente Stromzähler bildet die technische Basis für Modelle wie Peer-to-Peer. Anders als herkömmliche Zähler erfasst er Verbrauchs- und Einspeisedaten in kurzen, meist viertelstündlichen Abständen und übermittelt diese automatisch an die zuständigen Netzbetreiber. Dadurch lässt sich nachvollziehen, wann und in welchem Umfang Strom innerhalb einer Gemeinschaft tatsächlich geteilt wird. Di