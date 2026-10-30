Stromnetztarife in Kärnten steigen um zehn Prozent – Bundesland schwimmt gegen Österreich-Trend

Die Stromnetztarife steigen in Kärnten im kommenden Jahr um fast zehn Prozent. Damit entwickelt sich das Bundesland gegen den österreichweiten Trend: Im gesamten Bundesgebiet sinken die Netztarife im Schnitt. Kärnten zählt bereits jetzt zu den teuersten Netzgebieten Österreichs, die bevorstehende Erhöhung dürfte diesen Abstand weiter vergrößern.

Deutliches Plus trotz sinkender Tarife im Bundesschnitt

Während Haushalte in weiten Teilen Österreichs im kommenden Jahr mit niedrigeren Netzkosten rechnen können, müssen Kärntner Kundinnen und Kunden mit einem Anstieg von fast zehn Prozent kalkulieren. E-Control-Vorstand Alfons Haber äußerte sich dazu im Interview mit dem ORF. Er verwies darauf, dass in Kärnten in den vergangenen Jahren relativ viel Geld in das Stromnetz investiert wurde und auch weiterhin investiert wird. Gleichzeitig hätten sich die Abgabemengen im Netz reduziert. Diese Entwicklung schlägt sich laut Haber zeitverzögert in den Tarifen nieder, was die aktuelle Erhöhung erklärt.

Haber verwies zudem auf ein neues Tarifsystem, mit dem die Kostensteigerung gedämpft werden soll. Als einen möglichen Entlastungsfaktor für die Zukunft nannte er einen steigenden Stromverbrauch großer Industriebetriebe. Wann Kärntnerinnen und Kärntner tatsächlich von sinkenden Tarifen profitieren könnten, ließ er jedoch offen.

Netzkosten zwischen Investitionsbedarf und veränderter Nutzung

Netztarife bilden grundsätzlich jenen Teil der Stromrechnung ab, mit dem der Bau, Betrieb und die Instandhaltung der Leitungsinfrastruktur finanziert werden. Sie werden von der Regulierungsbehörde E-Control auf Basis der Kosten der jeweiligen Netzbetreiber festgelegt und unterscheiden sich daher je nach Bundesland und Netzgebiet. Investitionen in neue Leitungen, Umspannwerke oder die Modernisierung bestehender Anlagen fließen in diese Berechnung ein, ebenso wie die Menge an Strom, die über das Netz transportiert wird.

Sinkt die transportierte Strommenge, müssen die anfallenden Netzkosten auf eine geringere Abgabemenge verteilt werden, was tendenziell zu höheren Tarifen pro verbrauchter Einheit führen kann. Umgekehrt kann ein steigender Verbrauch, etwa durch neue industrielle Großabnehmer, dazu beitragen, dass sich die Kosten auf mehr Einheiten verteilen und der einzelne Tarif sinkt. Investitionsentscheidungen und Verbrauchsentwicklungen wirken sich dabei regelmäßig erst mit zeitlicher Verzögerung auf die tatsächlichen Tarife aus, da Planungs-, Bau- und Abrechnungszyklen mehrere Jahre umfassen können.

Veränderte Stromerzeugung als Herausforderung für die Netzplanung

Österreichweit hat sich die Zahl der Photovoltaikanlagen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Laut Haber hat sich dadurch die Versorgungsstruktur komplett verändert. Strom wird zunehmend dezentral erzeugt, etwa auf privaten Dächern oder kleineren Anlagen, statt ausschließlich über wenige große Kraftwerke ins Netz eingespeist zu werden. Diese Entwicklung stellt Netzbetreiber grundsätzlich vor neue Anforderungen, da Leitungen und Umspannwerke nicht mehr nur für einen gleichmäßigen Stromfluss in eine Richtung ausgelegt werden müssen, sondern auch wechselnde Einspeisungen aus vielen kleinen Quellen bewältigen müssen.

Das neue Regulierungssystem, das laut Haber die Kostensteigerung dämpfen soll, ist nach seinen Angaben auch darauf ausgerichtet, die Elektrifizierung zu unterstützen und voranzutreiben. Damit ist gemeint, dass zunehmend mehr Anwendungen, die bislang auf fossilen Energieträgern basierten, künftig mit Strom betrieben werden sollen, etwa im Bereich Mobilität oder Wärmeversorgung. Ein solcher Wandel erfordert in der Regel eine leistungsfähigere und flexiblere Netzinfrastruktur, deren Finanzierung wiederum über die Netztarife erfolgt.

Die Entwicklung der Netztarife in Kärnten steht damit im Spannungsfeld zwischen notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, einer veränderten Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur sowie regulatorischen Mechanismen, die langfristig zu stabileren oder sinkenden Kosten beitragen sollen. Eine konkrete zeitliche Perspektive für sinkende Tarife in Kärnten nannte Haber im Interview nicht.