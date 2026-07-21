Studentenheime in Wiener Neustadt insolvent – über zehn Millionen Euro Schulden

Zwei Studentenheime in Wiener Neustadt beantragen Sanierungsverfahren

Über das Vermögen der Campus Residence Ungargasse GmbH und der Campus Residence Grünangergasse GmbH wurden Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Die Verbindlichkeiten beider Gesellschaften summieren sich laut Creditreform und AKV Europa auf mehr als zehn Millionen Euro.

Die beiden Objekte liegen in der Nähe des City Campus der FH Wiener Neustadt. In der Ungargasse 9 werden 67 Einheiten vermietet, in der Grünangergasse 62. Die Verbindlichkeiten der Campus Residence Ungargasse GmbH betragen rund sechs Millionen Euro, jene der Campus Residence Grünangergasse GmbH rund 4,5 Millionen Euro.

Gläubiger und Sanierungsplan

Von den Verfahren sind insgesamt 13 beziehungsweise 10 Gläubiger sowie fünf Dienstnehmer betroffen. Den Gläubigern wird jeweils eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Eine Fortführung der Objekte ist geplant.

Künftige Nutzung

Die Vermietung an Studierende soll eingestellt werden. Laut Kreditschützern sind zudem Rechtsstreitigkeiten mit Mietern anhängig. Zuletzt wurden Einheiten vermehrt im Rahmen von Kurzzeitvermietungen angeboten; künftig sollen die Objekte ausschließlich auf diesem Weg betrieben werden.