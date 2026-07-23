Supermärkte geben Umsatzsteuersenkung auf Lebensmittel an Kunden weiter

Umsatzsteuersenkung auf Lebensmittel: Supermärkte geben Preisnachlass weiter

Die seit 1. Juli geltende Umsatzsteuersenkung auf bestimmte Lebensmittel schlägt sich in den Preisen der großen Supermarktketten nieder. Das zeigt eine Erhebung der Arbeiterkammer Tirol.

Die Bundesregierung hatte den Umsatzsteuersatz für Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt. Betroffen sind unter anderem Getreide und Backwaren, Milch und Milcherzeugnisse, Eier, Speisesalz sowie zahlreiche heimische Gemüse- und Obstsorten.

Warenkorb bei drei Ketten verglichen

Die Arbeiterkammer Tirol erhob die Preise für einen Warenkorb mit zehn Lebensmitteln bei Interspar, Billa und MPreis und verglich sie mit den Preisen im Juni, also vor Inkrafttreten der Steuersenkung.

Der Warenkorb verbilligte sich bei Interspar um 4,75 Prozent, bei Billa um 4,8 Prozent und bei MPreis um 4,74 Prozent. Damit wurde die Senkung bei allen drei Anbietern weitergegeben. Im Schnitt ergibt sich für den Warenkorb eine Ersparnis von 1,34 Euro.

Bei der Erhebung berücksichtigt wurden Aktionspreise, nicht jedoch Rabatte durch Mitglieds- und Kundenkarten sowie Mengenrabatte.