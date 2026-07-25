Tirol mit Plus von 13,7 Prozent bei Neugründungen – deutlich über Bundesschnitt

Tirol verzeichnet deutlichen Anstieg bei Unternehmensgründungen im ersten Halbjahr 2026

In Tirol wurden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 1.930 neue Unternehmen gegründet. Das entspricht einem Anstieg von 13,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Österreichweit wurden im selben Zeitraum 21.718 Unternehmen neu gegründet, ein Plus von 4,5 Prozent. Damit fällt der Zuwachs in Tirol deutlich höher aus als im bundesweiten Durchschnitt. Die Daten wurden von der Tiroler Wirtschaftskammer am Samstag veröffentlicht.

Handwerk und Gewerbe führend

Die meisten neuen Betriebe entstehen im Bereich Handwerk und Gewerbe. Danach folgen die Sparten Information und Consulting sowie Handel.

Durchschnittsalter der Gründer bei 36,6 Jahren

Personen, die ein Unternehmen gründen, sind laut den Daten meist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das durchschnittliche Gründungsalter liegt bei 36,6 Jahren.

Als Hauptmotivation für den Schritt in die Selbständigkeit wird der Wunsch genannt, eigener Chef bzw. eigene Chefin zu sein. Weitere genannte Beweggründe sind eine neue berufliche Perspektive sowie der Wunsch nach einer flexibleren und selbstbestimmten Zeit- und Lebensgestaltung.

Wirtschaftskammer fordert Erleichterungen

Die Wirtschaftskammer spricht sich für einfachere Verfahren zur Unterstützung von Unternehmensgründungen aus. Zudem nennt sie bessere Finanzierungsmöglichkeiten als Anliegen von Gründerinnen und Gründern. Auf dem Wunschzettel steht laut Wirtschaftskammer außerdem eine bessere soziale Absicherung speziell in der Anfangsphase der Selbständigkeit.