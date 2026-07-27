Tirol startet mit leichtem Plus in die Sommersaison 2026

Tirol verzeichnet zu Beginn der Sommersaison 2026 leichtes Nächtigungsplus

Die ersten beiden Monate der Sommersaison 2026 sind für den Tourismus in Tirol positiv verlaufen. Laut vorläufigen Zahlen von Statistik Austria wurden in Österreich im Mai und Juni insgesamt 22,35 Millionen Nächtigungen gezählt.

Österreichweit ergibt sich damit ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Tirol fiel der Zuwachs mit 0,5 Prozent geringer aus.

Starker Mai, schwächerer Juni

Der Mai 2026 verlief für Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen besonders erfolgreich. Im Juni hingegen wurden österreichweit 5,7 Prozent weniger Nächtigungen als im Juni 2025 registriert. In Tirol fiel der Rückgang mit 9,7 Prozent deutlicher aus.

Trotz des schwächeren Junis verbuchten Mai und Juni 2026 österreichweit den höchsten Nächtigungswert seit Beginn der elektronischen Erfassung.

Wichtigste Herkunftsländer

Als wichtigste Herkunftsländer der Gäste wurden Deutschland und die Niederlande genannt.