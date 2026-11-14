Tiroler Firma vermietet 200 mobile Eisbahnen weltweit – auch auf Kreuzfahrtschiffen und bei 20 Grad

Ein Unternehmen aus dem Tiroler Außerfern hat sich zu einem international gefragten Spezialisten für temporäre Eisbahnen entwickelt. Die Firma AST mit Sitz in Höfen wurde vor 40 Jahren gegründet und gehört mittlerweile zu den Energiewerken Reutte. Im Winter 2026 vermietet das Unternehmen knapp 200 Eisbahnen an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusätzlich unterhält AST Tochterunternehmen in Kanada und den USA.

Vom Nischenprodukt zum Kerngeschäft

Was ursprünglich ein Zusatzangebot war, bildet heute das Kerngeschäft von AST: die temporäre Mieteisbahn. Geschäftsführer Sebastian Wühr und Verlaufsleiter Murat Yilmaz stehen für ein Unternehmen, das mit einer Stammbelegschaft von 45 Mitarbeitern sowie 15 erfahrenen Monteuren arbeitet. Diese Teams bauen die Eisflächen auch unter anspruchsvollen Bedingungen auf.

Zu den jüngeren Einsätzen zählt das Wintergame in Dresden, bei dem 32.000 Zuschauer anwesend waren. Bei der Synchron-Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft war AST in der Messehalle in Salzburg für die Eisfläche verantwortlich. Auch beim Ultimate Hockey mit 3×3 in Innsbruck kam das Unternehmen zum Einsatz. Diese Veranstaltung fand im April statt, bei Außentemperaturen um 20 Grad – eine Bedingung, die technisch besondere Anforderungen an die Eisherstellung stellt.

Das Einsatzspektrum reicht über klassische Sportveranstaltungen hinaus. AST war bereits bei der Crashed Ice Tour in mehreren Großstädten tätig und hat Eislaufplätze auf einigen großen Kreuzfahrtschiffen realisiert. Für die Zukunft plant das Unternehmen ein Testspiel zwischen Frankreich und Kanada als Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft. In Hall ist zudem eine multifunktionale Anlage vorgesehen, die im Sommer als Kunstrasenfläche und im Winter als Eislauffläche dient.

Technische Grundlagen der mobilen Eisflächen

Der Aufbau einer temporären Eisbahn folgt bei AST einem festen technischen Rhythmus: Pro Millimeter Eis wird ungefähr eine Stunde Aufbauzeit benötigt. Da für eine Eisbahn rund sechs Zentimeter Eis erforderlich sind, ergibt sich daraus eine Aufbauzeit von etwa 60 Stunden. Dieser Prozess erklärt, weshalb die Errichtung einer mobilen Eisfläche ein planungsintensives Vorhaben ist, das entsprechenden Vorlauf benötigt.

Eine technische Neuerung betrifft die Art der Kühlung. AST bietet inzwischen eine Lösung an, die ganz ohne Kältemaschine auskommt. Stattdessen kommen Platten aus altem Speiseöl zum Einsatz. Diese Entwicklung zeigt, wie sich die Branche der mobilen Eisflächen technisch weiterentwickelt, um auch unter wechselnden klimatischen Bedingungen zuverlässige Lösungen anzubieten.

Mobile Eisbahnen als technische Herausforderung

Grundsätzlich unterscheiden sich mobile Eisbahnen deutlich von fest installierten Eisflächen in klassischen Eisstadien. Während stationäre Anlagen auf dauerhaft verbaute Kühlsysteme und feste Bodenaufbauten setzen, müssen temporäre Lösungen in kurzer Zeit auf- und wieder abgebaut werden können. Das stellt besondere Anforderungen an Material, Logistik und technisches Know-how, insbesondere wenn Veranstaltungen in Hallen, auf Plätzen in Innenstädten oder sogar auf Schiffen stattfinden.

Üblicherweise spielt bei solchen Projekten die Außentemperatur eine zentrale Rolle für den technischen Aufwand. Je höher die Umgebungstemperatur, desto mehr Kühlleistung ist erforderlich, um eine stabile und sichere Eisfläche zu gewährleisten. Bei Veranstaltungen im Freien oder in nicht klimatisierten Hallen kann dies zu einer besonderen technischen Herausforderung werden, etwa wenn Wettkämpfe außerhalb der klassischen Wintersaison stattfinden.

Auch die Wahl des Kühlverfahrens hat Auswirkungen auf Energieverbrauch und Umweltbilanz solcher Anlagen. Klassische Kältemaschinen arbeiten meist mit elektrisch betriebenen Kompressoren, die kontinuierlich Energie benötigen, um die Eisfläche auf der erforderlichen Temperatur zu halten. Alternative Konzepte, die etwa auf wiederverwertete Materialien als Kühlmedium setzen, werden in der Branche zunehmend als Möglichkeit diskutiert, den Energiebedarf solcher temporären Anlagen zu senken, ohne auf die gewohnte Funktionalität verzichten