Tiroler IT-Firma baut vierstöckigen Firmensitz mit mobilem 3-D-Betondrucker

In Weerberg im Bezirk Schwaz entsteht derzeit ein ganzes Haus aus Betonwänden, die ein 3-D-Drucker Schicht für Schicht auf der Baustelle fertigt. Errichtet wird damit der neue, vierstöckige Firmensitz einer IT-Firma aus Schwaz. Für den Druck kommt ein mobiler 3-D-Betondrucker zum Einsatz, mit dem Bauherren und ausführende Firmen in Tirol technisches Neuland betreten.

Betondruck direkt auf der Baustelle in Weerberg

Die tragenden Wände des Gebäudes entstehen nicht in einer Fabrikhalle, sondern unmittelbar vor Ort in Weerberg. Ein Roboterarm pumpt den Beton maßgenau Schicht für Schicht übereinander, bis daraus die Mauern des Hauses werden. Nach Angaben von Chris Brandstätt, der bei der Firma Nelcon für die Druckertechnologie zuständig ist, kann der Drucker im Idealfall ein komplettes Stockwerk innerhalb von zwei Tagen herstellen.

Ein weiterer Unterschied zu einer klassischen Baustelle zeigt sich im Betrieb selbst: Beim Bau in Weerberg entsteht so gut wie kein Baulärm, da der übliche Einsatz von Schalungen, Mauerwerk im herkömmlichen Sinn oder lautstarken Baumaschinen für die Wanderstellung entfällt.

Genehmigungen und bauliche Vorgaben für das neue Verfahren

Weil es sich um ein in Tirol bislang nicht angewandtes Bauverfahren handelt, waren im Vorfeld aufwendige Genehmigungsverfahren notwendig, unter anderem im Bereich Brandschutz. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist an bestimmten Stellen des Gebäudes weiterhin herkömmlicher Stahlbeton vorgeschrieben, sodass der 3-D-Druck nicht sämtliche Bauteile ersetzt, sondern mit konventionellen Baumethoden kombiniert wird.

Die Vollbetonbauweise bringt zudem bestimmte bauliche Besonderheiten mit sich. So sind etwa nachträgliche Adaptierungen wie der Einbau eines Belüftungssystems aufgrund der durchgehenden Betonstruktur nicht ausgeschlossen, müssen jedoch entsprechend berücksichtigt werden.

3-D-Druck als Bauverfahren im Überblick

Beim 3-D-Betondruck wird Spezialbeton über eine Pumpe in einen beweglichen Druckkopf geleitet, der von einem Roboterarm oder einer Portalkonstruktion gesteuert wird. Der Beton wird dabei in dünnen Bahnen aufgetragen, die sich Schicht um Schicht zu vollständigen Wänden aufbauen. Grundsätzlich entfällt bei diesem Verfahren der Bedarf an klassischen Schalungen, die im konventionellen Betonbau zunächst aufgestellt, befüllt und nach dem Aushärten wieder entfernt werden müssen.

Dieser Wegfall von Schalungsarbeiten gilt als einer der Hauptgründe, warum sich mit gedrucktem Beton im Vergleich zu traditionellen Bauweisen unter bestimmten Voraussetzungen Zeit einsparen lässt. Gleichzeitig stellt die Technologie neue Anforderungen an Statik, Materialzusammensetzung und Bauaufsicht, da sich etablierte Normen und Prüfverfahren historisch an klassischen Bauweisen orientieren. In vielen Regionen, auch in Österreich, befinden sich entsprechende Regelwerke und Genehmigungsabläufe für den 3-D-Betondruck im Wohn- und Gewerbebau noch in der Entwicklung.

Besonders bei tragenden Bauteilen prüfen Behörden deshalb genau, an welchen Stellen gedruckter Beton ausreichend ist und wo zusätzliche Bewehrungen oder klassischer Stahlbeton notwendig bleiben. Auch Aspekte wie Brandschutz, Statik im Erdbebenfall oder die Integration von Haustechnik wie Lüftung, Elektrik und Sanitäranlagen müssen bei vollflächig gedruckten Betonwänden gesondert mitgedacht werden, da nachträgliche Eingriffe in massive Betonstrukturen technisch aufwendiger sein können als bei herkömmlichem Mauerwerk.