Tiroler Skitickets kosten mittlerweile über 85 Euro – Seilbahnen verweisen auf hohe Investitionen

In mehreren Tiroler Skigebieten kostet eine Tageskarte inzwischen mehr als 80 Euro, in der Spitze werden zum Teil über 85 Euro verlangt. Reinhard Klier, Sprecher der Tiroler Seilbahnunternehmen und Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Tirol, machte dafür am Montag bei „Tirol heute“ vor allem hohe Investitionen in den Skigebieten verantwortlich. Tourismusforscher Robert Steiger von der Universität Innsbruck ordnete die Tiroler Preise im europäischen Vergleich ein.

Deutlicher Anstieg seit 20 Jahren

Vor 20 Jahren lagen die teuersten Tageskarten in Tirol bei 36 Euro. Heute werden für vergleichbare Tickets zum Teil mehr als 85 Euro fällig. Die allgemeine Inflation ist in diesem Zeitraum deutlich geringer ausgefallen als die Preissteigerung bei Skitickets. Besonders in den vergangenen Jahren zogen die Preise laut Klier stark an, bedingt durch hohe Energiepreise.

Als weitere Kostenfaktoren nannte Klier kollektivvertragliche Lohnabschlüsse, die über der Inflationsrate liegen, sowie allgemein hohe Energiekosten. Auch der Baukostenindex liege deutlich über der Inflation. In den vergangenen Jahren wurden zudem die Beschneiungsanlagen in den Skigebieten ausgebaut, was zusätzliche Investitionen erforderte.

Einordnung im europäischen Vergleich

Tourismusforscher Robert Steiger verglich die Tiroler Ticketpreise mit anderen europäischen Skigebieten. Demnach liegen sie etwa auf dem Niveau von Südtirol und Frankreich. Schweizer Top-Skigebiete sind laut Steiger um rund zehn bis 15 Prozent teurer als österreichische Skigebiete. Neben den klassischen Tageskarten gibt es in Tirol auch Verbundangebote wie das Freizeitticket, die Regiocard oder die Snowcard, die mehrere Gebiete zusammenfassen.

Trotz der gestiegenen Preise verlief die abgelaufene Wintersaison nach den vorliegenden Angaben sehr gut, obwohl es wenig Naturschnee gab.

Kostentreiber im Skigebietsbetrieb

Der Betrieb eines Skigebiets ist grundsätzlich mit hohen Fixkosten verbunden. Dazu zählen laufende Investitionen in Liftanlagen, Pistengeräte und technische Infrastruktur ebenso wie Personalkosten, die an kollektivvertragliche Regelungen gebunden sind. Steigen die Energiepreise, wirkt sich das insbesondere auf Beschneiungsanlagen und Liftbetrieb aus, da beides einen hohen Strombedarf hat. Üblicherweise versuchen Seilbahnunternehmen, solche Mehrkosten über die Ticketpreise auszugleichen, da sie einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen aus dem Kartenverkauf erzielen.

Bei vergleichbaren touristischen Infrastrukturprojekten spielt zudem der Baukostenindex eine Rolle, der die Entwicklung der Baupreise abbildet. Liegt dieser Index über der allgemeinen Teuerungsrate, verteuern sich Neubauten und Erneuerungen von Anlagen stärker als andere Güter und Dienstleistungen. Das betrifft etwa den Bau neuer Liftanlagen oder die Erweiterung von Beschneiungssystemen, die in schneearmen Wintern an Bedeutung gewinnen, um einen verlässlichen Skibetrieb zu gewährleisten.

Im internationalen Alpenraum konkurrieren Skigebiete in Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich um Gäste. Preisvergleiche zwischen diesen Regionen berücksichtigen üblicherweise nicht nur die reinen Ticketkosten, sondern auch Unterschiede bei Pistenkilometern, Komfort der Anlagen und Zusatzleistungen. Verbundkarten, die mehrere Skigebiete einer Region zusammenfassen, sind in den Alpen verbreitet und sollen Gästen eine flexible Nutzung unterschiedlicher Gebiete ermöglichen, ohne für jedes Gebiet ein separates Ticket erwerben zu müssen.