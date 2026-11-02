Tiroler Soda Zitron knackt Millionenmarke und will 2027 nach Deutschland expandieren

Das Tiroler Unternehmen Soda Zitron hat im Jahr 2026 die Millionengrenze beim Verkauf seines Getränks in Dosen überschritten. Gegründet wurde die Firma mit Sitz in Ebbs im Bezirk Kufstein im April 2024 von Lukas Edenhauser und Samuel Geisler. Für 2027 planen die Gründer den Markteintritt in Deutschland.

Millionengrenze bei Dosenverkauf erreicht

Soda Zitron besteht aus zehn Prozent Bio-Zitronensaft, Quellwasser und Kohlensäure, ohne Zuckerzusatz und ohne Alkohol. Die verwendeten Zitronen stammen aus Europa, meist aus Italien, Spanien oder Portugal. Je nach Sonneneinstrahlung und Fruchtzuckergehalt der Früchte variiert der Geschmack des Getränks leicht. Erhältlich ist Soda Zitron in österreichischen Supermärkten und Tankstellen, der Großteil der Dosen wird bislang im Inland verkauft.

Die Anfänge der Produktion waren noch stark von Handarbeit geprägt: Bei der ersten Abfüllung im Juni 2024 wurde jede Dose fünfmal händisch bearbeitet, auch die Kartons wurden von Hand zugeklebt. Mittlerweile erfolgt die Abfüllung in Frankenmarkt in Oberösterreich. Neben dem österreichischen Markt gibt es auch internationales Interesse: Regelmäßig erreichen das Unternehmen Anfragen aus anderen Ländern, darunter Island und Dubai.

Pfandpflicht als Hürde für den deutschen Markt

Für den geplanten Markteintritt in Deutschland stellt das dortige Pfandsystem eine besondere Herausforderung dar. Aktuell muss jede einzelne Dose händisch mit einem Pfandsymbol für den deutschen Markt versehen werden. Um die Produktion dauerhaft auf den deutschen Markt auszurichten, wird eine komplett eigene Abfüllung benötigt. Diese spezielle Abfüllanlage für Deutschland ist für 2027 geplant und soll den Verkaufsstart im Nachbarland ermöglichen.

Pfandregelungen im deutschen Getränkehandel

Grundsätzlich gilt in Deutschland für die meisten Einweg-Getränkedosen eine Pfandpflicht, die sich von der österreichischen Regelung unterscheidet. Unternehmen, die Getränke in Dosen auf den deutschen Markt bringen wollen, müssen ihre Verpackungen entsprechend kennzeichnen und in ein Pfandrücknahmesystem einbinden. Für Hersteller aus dem Ausland bedeutet das in der Regel zusätzlichen technischen und organisatorischen Aufwand, da Abfüllanlagen und Kennzeichnungsprozesse an die Vorgaben des Zielmarkts angepasst werden müssen. Eine rein händische Kennzeichnung einzelner Dosen gilt dabei typischerweise nur als Übergangslösung, da sie mit steigenden Stückzahlen wirtschaftlich kaum tragfähig ist. Der Aufbau einer eigenen, automatisierten Abfülllinie für ein bestimmtes Zielland ist deshalb ein üblicher Schritt, wenn ein Unternehmen seine Produktion dauerhaft auf einen neuen, größeren Markt ausrichten will.