Trockenheit drückt Wasserkraft-Stromerzeugung in der Steiermark um ein Drittel

Trockenheit belastet Wasserkraftwerke in der Steiermark

Die anhaltende Trockenheit wirkt sich deutlich auf die Stromerzeugung aus Wasserkraft in der Steiermark aus. Nach Angaben des Verbund sinkt der Ertrag an den größeren Flusskraftwerken an Mur und Mürz um rund ein Drittel.

Besonders betroffen sind kleinere Gewässer im Südosten des Landes. Sie führen derzeit noch weniger Wasser als im Frühling.

Rückgang bei Kleinwasserkraftwerken

Bernd Lippacher, Landessprecher beim Bundesverband Kleinwasserkraft, geht davon aus, dass die Erzeugungszahlen noch einmal um fünf bis zehn Prozent hinter jenen des Vorjahres zurückbleiben. Insgesamt liegt die Wasserkraftbilanz damit 25 bis 30 Prozent unter den Werten der vergangenen Jahre.

Mehrere Kleinkraftwerke mussten deshalb abgeschaltet werden. Betroffen sind vor allem Anlagen in der Süd- und Südoststeiermark, wo die Niederschläge geringer ausfallen als in anderen Landesteilen. Einige Kraftwerke in diesen Regionen wurden bereits vollständig außer Betrieb genommen.

Laufende Kosten trotz fehlender Einnahmen

Für die Betreiber der abgeschalteten Anlagen bedeutet dies, dass laufende Kosten trotz fehlender Umsätze weiterhin anfallen. Während Photovoltaikanlagen im Hochsommer besonders viel Strom liefern, fällt die Produktion aus Wasserkraft in dieser Zeit deutlich geringer aus.