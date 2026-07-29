Trockenheit lässt Wasserkraft-Stromproduktion in Niederösterreich um 30 Prozent einbrechen

Trockenheit verringert Wasserkraft-Stromproduktion in Niederösterreich deutlich

Anhaltende Trockenheit lässt die Pegelstände niederösterreichischer Flüsse sinken. Das wirkt sich spürbar auf die Stromerzeugung durch Wasserkraft im Bundesland aus.

An den Donaukraftwerken des Verbund wird derzeit rund 30 Prozent weniger Strom produziert als im langjährigen Durchschnitt. Diese Woche wurde bei Kienstock ein historischer Tiefstand des Donaupegels gemessen. Im Verbund-Kraftwerk Greifenstein wurden Turbinen abgeschaltet, wie Verbund-Sprecher Florian Seidl mitteilte.

Auch kleinere Wasserkraftwerke betroffen

Die EVN betreibt mehr als 60 kleinere Wasserkraftwerke in Niederösterreich. Im Waldviertel sind derzeit sämtliche EVN-Wasserkraftwerke abgeschaltet. Im Mostviertel stehen zehn Prozent der Anlagen wegen Wassermangels still, im Industrieviertel ist es jedes vierte Kraftwerk. Im Weinviertel betreibt die EVN grundsätzlich keine Wasserkraftwerke.

In einem durchschnittlichen Jahr stammen rund acht Prozent des EVN-Stroms aus Wasserkraft in Niederösterreich. Derzeit liegt dieser Anteil laut EVN-Sprecher Stefan Zach bei knapp zwei bis drei Prozent.

Schwankungen am Strompreis

Am Großhandelsmarkt zeigen sich im Tagesverlauf deutliche Preisunterschiede. Zu Mittag liegt der Preis nach Angaben von Johannes Mayer von der E-Control bei etwa ein bis zwei Cent pro Kilowattstunde, am Abend bei rund 20 Cent.

Haushalte mit Fixtarifen sind von diesen Schwankungen nicht betroffen. Kundinnen und Kunden mit variablen Tarifen spüren die Preisunterschiede hingegen direkt.