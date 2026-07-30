UEFA droht mit Boykott von FIFA-Wettbewerben wegen Investorenplan

Die 55 Mitgliedsstaaten der UEFA haben am Donnerstag geschlossen für einen möglichen Boykott künftiger FIFA-Wettbewerbe gestimmt. Grund ist ein von der FIFA vorgeschlagener Deal zum Verkauf von Anteilen an private Investoren.

Die Entscheidung fiel nach einem virtuellen Dringlichkeitsmeeting der europäischen Verbände. Die UEFA teilte dazu mit: „Als Konsequenz aus der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Vorschläge im Raum stehen“.

Was der Investorendeal vorsieht

Die FIFA plant, kommerzielle Rechte an ihren Wettbewerben – darunter die Männer- und Frauen-Weltmeisterschaft sowie die Klub-WM – in einem neuen Tochterunternehmen namens FFE (FIFA Forward Enterprise) zu bündeln. Private Geldgeber sollen daran rund 20 Prozent der Anteile erwerben können. Der Wert des FFE wird zunächst auf 20 Milliarden Dollar festgelegt. Nach Angaben der FIFA soll der Verkauf eine Milliardensumme einbringen.

Damit der Deal zustande kommt, müssen eine Mehrheit der 211 FIFA-Mitgliedsverbände sowie das FIFA Council zustimmen. Laut Medienberichten soll der Stichtag für die Zustimmung der Verbände der 19. September sein. Die FIFA hat für den Fall der Zustimmung eine Sonderzahlung an die Verbände angekündigt.

Reaktionen

FIFA-Präsident Gianni Infantino veröffentlichte am Donnerstag eine Videobotschaft, in der er die Investorenpläne als „Teil eines demokratischen Prozesses“ bezeichnete.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) trägt die Ablehnung der UEFA mit. Der angedrohte Boykott würde nicht nur die Männer-Weltmeisterschaft 2030 betreffen, sondern auch die Frauen-WM im kommenden Sommer in Brasilien.