Universitäten stehen trotz 16 Milliarden Euro Budget vor massiven Personalkürzungen

Die heimischen Universitäten müssen sich auf ein Budget einstellen, das zwar nominell dem bisherigen Niveau entspricht, inflationsbedingt aber real weniger Spielraum lässt. Die Bundesregierung will die Hochschulen in den kommenden drei Jahren mit insgesamt 16 Milliarden Euro finanzieren. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) versicherte am Sonntagabend in der ZiB 2, dass die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte an den Universitätskliniken gesichert seien. Universitätenvertreter warnen dennoch vor deutlichen Einschnitten beim Personal.

Ministerin verweist auf bestehende Verträge für die Medizin

Die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte an den Universitätskliniken werden bisher aus dem Budget der Universitäten bezahlt. Holzleitner erklärte in der ZiB 2, diese Gehälter seien gesichert. Sie verwies dabei auf bestehende Verträge und Verpflichtungen zwischen den medizinischen Universitäten, den Spitälern und dem Wissenschaftsministerium. Diesen Verträgen komme man natürlich nach, sagte die Ministerin. Zugleich deutete sie an, dass die medizinischen Universitäten künftig einen größeren Anteil aus dem gemeinsamen Uni-Budget erhalten könnten.

Brigitte Hütter, Präsidentin der Universitätenkonferenz, zeichnete gegenüber ORF Oberösterreich ein deutlich kritischeres Bild der Lage. Sie warnte, dass den Universitäten riesige Einschnitte bevorstehen. Ohne massive Personalkürzungen werde es nicht gehen, sagte Hütter.

Warnung aus Linz vor Kürzungen bei Planstellen

Auch Stefan Koch, Rektor der Johannes Kepler Universität Linz, hatte bereits vor den Folgen des neuen Budgets gewarnt. Im ORF Oberösterreich-heute-Studiogespräch sagte Koch, je nach weiterer Inflationsentwicklung drohten Kürzungen von zehn bis 15 Prozent. Da bei den Universitäten ein ganz überwiegender Teil der Kosten auf Personal entfalle, werde es nicht ohne eine Reduktion von Planstellen abgehen, so Koch. Betroffen seien dabei sowohl die Verwaltung als auch die Wissenschaft selbst. Der Rektor sagte außerdem, dass dadurch wissenschaftliche Karrieren gefährdet würden.

Finanzierungsstruktur zwischen Universitäten und Kliniken

Die Finanzierung der Medizin an österreichischen Universitäten ist eng mit dem allgemeinen Hochschulbudget verknüpft. Medizinische Universitäten sind einerseits Ausbildungsstätten für angehende Ärztinnen und Ärzte, andererseits über die Universitätskliniken auch unmittelbar in die Krankenversorgung eingebunden. Das Personal an diesen Kliniken übernimmt sowohl Aufgaben in der Patientenbehandlung als auch in Forschung und Lehre. Die Gehälter dieses ärztlichen Personals werden deshalb traditionell aus dem Universitätsbudget finanziert, obwohl die Betroffenen zugleich im laufenden Spitalsbetrieb tätig sind.

Grundsätzlich wird das Globalbudget der Universitäten in mehrjährigen Leistungsvereinbarungen zwischen dem Wissenschaftsministerium und den einzelnen Hochschulen festgelegt. Innerhalb dieses Rahmens müssen die Universitäten sowohl laufende Personalkosten als auch Ausgaben für Lehre, Forschung und Infrastruktur abdecken. Da Personalkosten bei Universitäten erfahrungsgemäß den größten Anteil am Gesamtbudget ausmachen, wirken sich reale Budgetkürzungen durch Inflation besonders stark auf die Zahl der finanzierbaren Stellen aus. Bleibt das nominelle Budget über mehrere Jahre gleich, während gleichzeitig Personal- und Sachkosten steigen, sinkt der tatsächliche finanzielle Spielraum entsprechend.

Bei medizinischen Universitäten kommt hinzu, dass ärztliches Personal an Universitätskliniken zusätzlich an tarifliche und arbeitsrechtliche Vorgaben des Spitalsbereichs gebunden ist. Verträge zwischen medizinischen Universitäten, Spitalsträgern und dem Bund regeln dabei, wie Gehälter und Dienstposten in diesem Bereich abgesichert werden. Solche Vereinbarungen sollen sicherstellen, dass die medizinische Versorgung und die akademische Ausbildung auch bei angespannter Budgetlage aufrechterhalten werden können.

Personalstruktur als zentraler Kostenfaktor

An Universitäten setzt sich das Personal typischerweise aus wissenschaftlichem Personal, administrativem Personal sowie im Fall der Medizin aus klinisch tätigem Personal zusammen. Reduktionen bei Planstellen betreffen daher in der Regel nicht nur einzelne Fachbereiche, sondern können sich auf unterschiedliche Ebenen des Hochschulbetriebs auswirken