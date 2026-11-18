Der Verband „Urlaub am Bauernhof“ hat am Mittwoch in Klagenfurt seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Derzeit zählt der Verband in Kärnten 450 Mitgliedsbetriebe. Die Mitgliederzahl steigt seit Jahren stetig, wie Verbandsobmann Günter Zeilinger bei der Versammlung darlegte.

Zuwachs bei den Mitgliedsbetrieben

Deutsche Gäste machen bei „Urlaub am Bauernhof“ einen großen Anteil der Urlauber aus. Verstärkt hinzugekommen sind zuletzt heimische Gäste sowie Urlauber aus Tschechien. Als Grund für den anhaltenden Zuwachs an Mitgliedsbetrieben nannte Zeilinger, dass die Arbeit im ländlichen Raum schwieriger werde und viele Betriebe nach Einkommensalternativen suchten.

Zu den Qualitätskriterien, die ein Hof für die Mitgliedschaft erfüllen muss, zählen laut Zeilinger die Lage des Betriebs, grundlegende Ausstattungsstandards sowie die angebotenen Dienstleistungen und das Erlebnis am Hof selbst. Die Preisgestaltung liegt dabei bei den einzelnen Betrieben: Jeder Hof kann die Preise auf Basis seiner jeweiligen Leistung selbst festlegen. Zum Angebot der Mitgliedsbetriebe gehören auch Almhütten, die laut Zeilinger stark nachgefragt und gebucht werden.

Ländlicher Raum als wirtschaftliche Herausforderung

Landwirtschaftliche Betriebe im ländlichen Raum stehen grundsätzlich vor wirtschaftlichen Herausforderungen, etwa durch schwankende Erzeugerpreise, steigende Betriebskosten oder einen hohen Arbeitsaufwand in der klassischen Landbewirtschaftung. Viele Höfe suchen deshalb nach zusätzlichen Einkommensquellen, um den Betrieb langfristig absichern zu können. Der Tourismus gilt in diesem Zusammenhang vielerorts als eine Möglichkeit, bestehende Ressourcen wie Gebäude, Flächen oder Almhütten zusätzlich wirtschaftlich zu nutzen.

Urlaub am Bauernhof unterscheidet sich dabei von klassischen Beherbergungsformen vor allem durch die unmittelbare Nähe zum landwirtschaftlichen Betrieb. Gäste erleben den Alltag auf dem Hof mit, was insbesondere bei Familien und bei Gästen aus dem benachbarten Ausland als Urlaubsform geschätzt wird. Qualitätskriterien, wie sie auch von Verbänden festgelegt werden, sollen dabei einen einheitlichen Standard bei Ausstattung und Service sicherstellen, ohne die Vielfalt der einzelnen Betriebe einzuschränken.

Die Preisgestaltung bleibt bei dieser Urlaubsform meist den Betrieben selbst überlassen, da sich Ausstattung, Lage und Zusatzangebote der einzelnen Höfe stark unterscheiden können. Almhütten stellen dabei eine besondere Form des Angebots dar, da sie oft abgelegener liegen und ein naturnahes, ruhiges Urlaubserlebnis ermöglichen. Die Nachfrage nach solchen Unterkünften hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Regionen erhöht, da viele Gäste zunehmend Wert auf Ruhe, Natur und einen direkten Bezug zur Landwirtschaft legen.