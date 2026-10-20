Verbund baut Kärntner Malta-Kraftwerke zu Pumpspeichern um

Die Kärntner Landesregierung hat sich am Montag mit einem geplanten Umbau von zwei Kraftwerken der Malta-Reißeck-Gruppe in Oberkärnten befasst. Der Verbund will dort bestehende Turbinen durch Pumpturbinen ersetzen, um künftig größere Strommengen speichern zu können. Die Landesregierung genehmigte einen entsprechenden Bescheidentwurf einstimmig.

Umbaupläne bei Hauptstufe und Unterstufe

In der Malta-Reißeck-Gruppe werden derzeit 1.500 Megawatt Strom aus Turbinen erzeugt. Zusätzlich werden 1.000 Megawatt über Pumpen zur Kölnbreinsperre hochgepumpt und dort gespeichert. Mit dem geplanten Umbau soll diese Speicherkapazität erweitert werden.

Beim Kraftwerk Malta-Hauptstufe in der Rottau plant der Verbund die Errichtung zweier neuer Pumpen. Für dieses Vorhaben ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Das Land Kärnten hat festgestellt, dass sich die Gesamtleistung des Kraftwerks dadurch nicht verändert.

Beim Kraftwerk Malta-Unterstufe bei Sachsenburg besteht die Möglichkeit, die bestehenden Turbinen durch Pumpturbinen zu ersetzen. Dort wird derzeit noch geprüft, ob für den Umbau eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Am Kraftwerk Malta-Unterstufe wird Strom mit Wasser erzeugt, das vom Möllausgleichsbecken Rottau über einen Kanal und einen Höhenunterschied von 40 Metern kommt und anschließend in die Drau fließt. Nach einem Umbau könnte von diesem Kraftwerk erstmals auch Drauwasser zur Kölnbreinsperre hochgepumpt werden.

Adrian Plessin, Büroleiter von Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), war in die Behandlung des Vorhabens eingebunden. Verbundsprecher Robert Zechner kündigte Info-Veranstaltungen für die Anrainerinnen und Anrainer in Oberkärnten an.

Pumpspeicher als Baustein der Stromversorgung

Pumpspeicherkraftwerke zählen zu den wenigen großtechnisch verfügbaren Möglichkeiten, elektrische Energie in größerem Umfang zu speichern. Dabei wird Wasser aus einem tiefer gelegenen Becken mithilfe von Pumpen in ein höher gelegenes Speicherbecken befördert, sobald ausreichend Strom zur Verfügung steht. Wird die gespeicherte Energie benötigt, fließt das Wasser durch Turbinen zurück nach unten und erzeugt dabei wieder Strom. Pumpturbinen vereinen beide Funktionen, Pumpen und Erzeugen, in einer technischen Anlage und ermöglichen so einen flexibleren Betrieb als getrennte Systeme aus Pumpen und klassischen Turbinen.

Solche Anlagen spielen vor allem dann eine Rolle, wenn Stromerzeugung und Stromverbrauch zeitlich auseinanderfallen. Das betrifft insbesondere Zeiten mit hohem Angebot an Wind- oder Sonnenstrom, dem kurzfristig keine entsprechende Nachfrage gegenübersteht. Pumpspeicher können überschüssige Energie aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitstellen, wenn der Bedarf steigt. In Österreich zählen alpine Speicherkraftwerke, zu denen auch die Anlagen der Malta-Reißeck-Gruppe gehören, zu den zentralen Bausteinen eines solchen Ausgleichs zwischen Erzeugung und Verbrauch.

Bauvorhaben an bestehenden Wasserkraftanlagen unterliegen in Österreich grundsätzlich wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Ob für ein konkretes Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist, hängt unter anderem von Art, Umfang und möglichen Auswirkungen des Vorhabens ab. Bleibt etwa die Gesamtleistung eines Kraftwerks unverändert, kann dies ein Kriterium dafür sein, dass ein vereinfachtes Verfahren ausreicht. Bei Vorhaben, die stärker in bestehende Wasserläufe oder Gewässersysteme eingreifen, prüfen die zuständigen Behörden hingegen genauer, ob umfassendere Verfahren erforderlich sind, wie es aktuell für das Kraftwerk Malta-Unterstufe geschieht.

Bei Umbauten an Wasserkraftwerken werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren üblicherweise auch Fragen des Lärmschutzes für die umliegenden Gemeinden berücksichtigt. Ob und welche konkreten Auflagen es dazu im aktuellen Fall geben wird, werden die laufenden Verfahren zeigen.