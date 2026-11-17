Das Land Vorarlberg hat am 17. November 2026 den Voranschlag für das Jahr 2027 vorgestellt. Das Budget umfasst rund 2,95 Milliarden Euro, nach 2,84 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die Neuverschuldung sinkt auf 184,9 Millionen Euro und liegt damit rund 15 Millionen Euro unter dem Wert von 2026. Der Gesamtschuldenstand des Landes steigt dadurch erstmals über die Marke von einer Milliarde Euro und erreicht 1,15 Milliarden Euro.

Rekordinvestitionen bei weiter steigenden Schulden

Gleichzeitig erreichen die Investitionen mit 140 Millionen Euro einen Höchststand. Das entspricht einem Plus von 13,2 Prozent gegenüber 2026, als das Investitionsvolumen bei 123,6 Millionen Euro lag. Größtes Einzelvorhaben ist der Stadttunnel Feldkirch mit veranschlagten 75,5 Millionen Euro. An die Gemeinden fließen rund 337,9 Millionen Euro.

Nach den Regeln des österreichischen Stabilitätspakts ist für 2027 ein Defizit von 186,1 Millionen Euro veranschlagt. Zulässig wären nach diesen Vorgaben höchstens 156,8 Millionen Euro. Bis 2030 sollen in der Landesverwaltung 100 Stellen durch Nicht-Nachbesetzung wegfallen. Das Budget wurde in der Landesregierung einstimmig beschlossen.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sagte, jede Million Schulden sei „eine zu viel“. Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) räumte ein, der hohe Schuldenstand „tut weh“. Wallner äußerte die Hoffnung, dass der veranschlagte Maximalwert von 184,9 Millionen Euro bei der Neuverschuldung nicht tatsächlich ausgeschöpft werden muss. Er nannte als Ziel, dass die jährliche Neuverschuldung bis 2030 deutlich unter 100 Millionen Euro liegen solle, bezeichnete dieses Vorhaben jedoch als „ehrgeizig, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ändern“. Nach 2028 sollen die jährlichen Ausgaben für den Stadttunnel Feldkirch wieder zurückgehen.

Schwerpunkte bei Bildung, Gesundheit und Soziales

Rund 70 Prozent der Budgetmittel fließen in die Bereiche Bildung, Gesundheit, Soziales und Wohnbauförderung. Allein für Schule, Wissenschaft und Forschung sind rund 133 Millionen Euro vorgesehen. In die vorschulische Bildung und Betreuung fließen 153 Millionen Euro.

Kritik an dem Budget kam von der Opposition. SPÖ-Klubobmann Mario Leiter bezeichnete den Voranschlag als „das Schlechteste aus zwei Welten: Rekordverschuldung und gleichzeitig radikale Kürzungen“. Grünen-Klubobmann Daniel Zadra kritisierte, trotz Kürzungen, die die Menschen in Vorarlberg massiv träfen, mache das Land Rekordschulden.

Stabilitätspakt und kommunale Finanzausstattung

Der österreichische Stabilitätspakt legt grundsätzlich fest, in welchem Ausmaß Bund, Länder und Gemeinden jährlich neue Schulden aufnehmen dürfen, um die öffentlichen Haushalte insgesamt auf einem tragfähigen Kurs zu halten. Überschreitet ein Land den vereinbarten Rahmen, hat das in der Regel politische und finanzielle Konsequenzen innerhalb des föderalen Systems, etwa im Verhältnis zu anderen Gebietskörperschaften.

Landesbudgets setzen sich üblicherweise aus laufenden Ausgaben für Verwaltung, Bildung, Gesundheit und Soziales sowie aus Investitionsausgaben für Infrastrukturprojekte zusammen. Große Einzelvorhaben wie Tunnelbauten oder andere Verkehrsprojekte schlagen sich häufig über mehrere Jahre hinweg mit unterschiedlicher Intensität im Budget nieder, da Planungs-, Bau- und Fertigstellungsphasen unterschiedlich kostenintensiv sind. Die Mittel, die ein Land an seine Gemeinden weiterleitet, dienen in der Regel dazu, kommunale Aufgaben wie Infrastruktur, soziale Einrichtungen oder Bildungsangebote vor Ort mitzufinanzieren, da Gemeinden einen Teil ihrer Ausgaben nicht allein aus eigenen Einnahmen decken können.