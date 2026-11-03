Vorarlberg hat österreichweit die größte Lohnlücke zwischen Frauen und Männern

Vorarlberg verzeichnet im österreichweiten Vergleich die größte Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Der sogenannte Equal Pay Day fand im Bundesland bereits am 13. Oktober statt – mehr als drei Wochen früher als im Österreichschnitt, wo dieser Stichtag heuer auf den 5. November fällt. Rechnerisch bedeutet das Datum, dass Frauen bis zu diesem Tag im Jahr unbezahlt arbeiten, wenn man ihr Einkommen mit jenem der Männer vergleicht.

Größte Lohnlücke im Ländervergleich

In Vorarlberg verdienen ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen im Schnitt 21,7 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. In absoluten Zahlen entspricht das einem Unterschied von 14.980 Euro brutto pro Jahr. Im Vorjahr war der Equal Pay Day im Land noch auf den 10. Oktober berechnet worden, heuer verschob er sich auf den 13. Oktober. Zum Vergleich: In Wien, wo die Lohnlücke mit 10,6 Prozent deutlich geringer ausfällt, liegt der Equal Pay Day erst am 23. November. In Bregenz beträgt der Einkommensunterschied 16.104 Euro brutto, der Stichtag für die Landeshauptstadt wird mit 9. Oktober angegeben.

Im Österreichschnitt beträgt die Lohnschere bei Vollzeitarbeit heuer 15,5 Prozent, nach 16,3 Prozent im Vorjahr. Das Jahreseinkommen der Männer lag im bundesweiten Schnitt bei 67.988 Euro und damit um 10.542 Euro über jenem der Frauen. Vor zehn Jahren war der Equal Pay Day noch auf den 11. Oktober gefallen, im Vorjahr auf den 2. November – über die Jahre hat sich der Stichtag damit im Österreichschnitt nach hinten verschoben, was auf eine schrittweise Verringerung der Lohnlücke hindeutet.

Berechnet wird das Datum von der Arbeiterkammer Oberösterreich auf Basis der durchschnittlichen Jahres-Bruttobezüge ganzjährig vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Grundlage ist die aktuellste verfügbare Lohnsteuerstatistik der Statistik Austria aus dem Jahr 2024.

Verzögerte Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie

Parallel zur Diskussion um den Equal Pay Day steht die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Lohntransparenz im Raum. Österreich hätte sie bereits bis zum 7. Juni umsetzen müssen. Sozialministerin Korinna Schumann legte kurz vor diesem Termin einen Gesetzesentwurf vor, der in mehr als 30 Verhandlungsrunden mit den Sozialpartnern erarbeitet worden war. Der Entwurf sieht vor, dass Unternehmen ab 100 Mitarbeitern künftig Einkommensberichte erstellen müssen. Bei wiederholten Verstößen gegen die Transparenzpflichten sind Verwaltungsstrafen von bis zu 60.000 Euro vorgesehen.

Schumann schickte den Entwurf in die Regierungskoordinierung, eine Einigung mit den Sozialpartnern kam am Ende jedoch nicht zustande. Die Umsetzung der Richtlinie ist im Regierungsprogramm verankert. Wann und in welcher Form das Vorhaben weiterverfolgt wird, ist derzeit offen.

Streit um die Aussagekraft der Zahlen

Die Berechnungsmethode hinter dem Equal Pay Day ist nicht unumstritten. Eine Studie von Wirtschaftskammer und Fachhochschule Vorarlberg kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass die zum Equal Pay Day berechneten Zahlen zu hoch gegriffen seien. Die Arbeiterkammer widersprach dieser Einschätzung. Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass die Interpretation der Lohnlücke zwischen den Sozialpartnern nach wie vor kontrovers diskutiert wird.

Methodik und Grenzen der Einkommensstatistik

Grundsätzlich beruhen Berechnungen wie jene zum Equal Pay Day auf Durchschnittswerten der gesamten Erwerbsbevölkerung einer Region. Solche Kennzahlen bilden nicht einzelne Berufsgruppen oder Branchen ab, sondern fassen sehr unterschiedliche Erwerbsverläufe zu einem einzigen Prozentwert zusammen. Dadurch fließen etwa Unterschiede in Branchenstruktur, Teilzeitquoten, Berufserfahrung oder der Verteilung auf Führungspositionen in die Zahl mit ein, ohne dass sie einzeln ausgewiesen werden. Bundesländer mit einem hohen Anteil an Industrie- und Produktionsbetrieben weisen in solchen Statistiken häufig größere Einkommensunterschiede auf als Regionen mit einem starken Dienstleistungssektor, da sich die Geschlechterverteilung in den jewe