Vorarlberg: Luxuswohnungen legen zu, während Einfamilienhäuser an Wert verlieren

Luxusimmobilienmarkt in Vorarlberg: Weniger Verkäufe von Einfamilienhäusern, mehr Wohnungsverkäufe im Jahr 2025

Der Markt für hochpreisige Immobilien in Vorarlberg hat sich im Jahr 2025 uneinheitlich entwickelt. Während bei Luxuseinfamilienhäusern sowohl die Zahl der Verkäufe als auch die Durchschnittspreise zurückgingen, legte der Bereich der Luxuswohnungen sowohl bei den Verkaufszahlen als auch bei den Preisen zu.

Rückgang bei Luxuseinfamilienhäusern

In Vorarlberg wurden 2025 insgesamt 38 Luxuseinfamilienhäuser verkauft, im Jahr zuvor waren es noch 59. Als Luxusimmobilien gelten dabei die teuersten fünf Prozent aller Verkäufe. Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Luxuseinfamilienhaus sank von 1,37 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 1,23 Millionen Euro im Jahr 2025, ein Rückgang von zehn Prozent. Im Bundesländervergleich liegt Vorarlberg bei den Durchschnittspreisen für Luxuseinfamilienhäuser damit an letzter Stelle.

Zuwächse bei Luxuswohnungen

Bei Luxuswohnungen zeigt sich ein gegenläufiger Trend. Die Zahl der Verkäufe stieg von 27 im Jahr 2024 auf 32 im Jahr 2025. Die meisten Verkäufe entfielen dabei auf den Bezirk Bregenz. Auch der Durchschnittspreis legte zu, von 833.685 Euro im Jahr 2024 auf 882.082 Euro im Jahr 2025. Im nationalen Vergleich der Luxuswohnungspreise verbesserte sich Vorarlberg von Rang acht auf Rang sechs und liegt damit nun vor der Steiermark.

Die Daten stammen aus einer Aussendung des Immobilienmakler-Netzwerks Remax. Philipp Feurstein, Vertreter von Remax Immowest, äußerte sich dazu.