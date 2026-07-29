Vorarlberg: Rückgabemenge von Einweg-Pfandflaschen verdreifacht sich

In Vorarlberg wurden im ersten Halbjahr 2026 dreimal so viele Einweg-Pfandflaschen und -Dosen zurückgegeben wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Damit setzt sich ein Trend fort, der seit der Einführung des Pfandsystems für Einweg-Plastikflaschen und Dosen im Jahr 2025 zu beobachten ist.

Das System besteht seit eineinhalb Jahren. Seit 1. April 2025 dürfen entsprechende Gebinde in Österreich nur noch mit Pfandlogo in Verkehr gebracht werden.

Deutlicher Anstieg der Rückgabemengen

In Vorarlberg wurden in der ersten Jahreshälfte 2025 rund 14 Millionen Einweg-Plastikflaschen und Dosen zurückgegeben. Im ersten Halbjahr 2026 waren es 43 Millionen Gebinde. Im gesamten Jahr 2025 wurden in Vorarlberg insgesamt 54 Millionen Plastikflaschen und Dosen zum Pfandautomaten gebracht, was rechnerisch knapp 148.000 Stück pro Tag entspricht. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Tagesdurchschnitt bei rund 235.000 Flaschen und Dosen.

Auch österreichweit zeigt sich ein ähnliches Bild: 2025 wurden durchschnittlich 3,8 Millionen Einweg-Pfandflaschen und Dosen pro Tag zurückgegeben, 2026 sind es im Schnitt 5,5 Millionen. Bis Ende Juni 2026 wurden österreichweit bereits mehr als eine Milliarde Einweggebinde retourniert, nach 1,4 Milliarden im gesamten Jahr 2025. Für 2025 wurde eine Sammelquote von 81,5 Prozent erreicht.

Weniger Gebinde in der Landschaft

In Bregenz müssen bei Straßenkehrarbeiten nach Angaben der Stadt rund ein Drittel weniger Plastikflaschen und Dosen eingesammelt werden. Auch in Rankweil wurde im Rahmen der Flurreinigung deutlich weniger Einweggebinde in der Landschaft vorgefunden.

Wie viele Flaschen und Dosen weiterhin nicht zurückgegeben werden, will die Abwicklungsstelle Recycling Pfand Österreich erst zum Jahresende bekannt geben.