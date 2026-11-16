Vorarlberg Tourismus hat am Montag im Festspielhaus Bregenz den Vorarlberger Tourismuspreis 2026 verliehen. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Veranstaltung Treffpunkt.Tourismus vergeben. Insgesamt wurden vier Hauptpreise und vier Anerkennungen vergeben, die an Betriebe und Organisationen mit besonderen touristischen Projekten in Vorarlberg gingen.

Hauptpreise für vier Vorarlberger Projekte

Einen Hauptpreis erhielt das Oswalda Hus. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Verner’s Alpine Genusswelt im Montafon, ein Projekt der Familie Bitschnau. Einen weiteren Hauptpreis erhielt das Kaffeehaus „Ahna und Ähne“ in Bludenz, das vom gleichnamigen Verein betrieben wird. Besonderheit dieses Lokals: Es wird von Menschen im Ruhestand geführt.

Der vierte Hauptpreis ging an das Festival jazzambach. Das Festival findet seit zwei Jahren jeweils im Februar statt und bringt Nachwuchstalente aus der Region mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern zusammen.

Anerkennungen für Café, Hotel, Theaterwanderung und Bikepark

Eine Anerkennung erhielten Elvira Flora und Eva Motter für das Café Rosa & Rot in Hohenems. Die beiden Schwestern eröffneten das Café im Februar 2026 in der historischen Kegelbahn der Villa Rosenthal.

Ebenfalls mit einer Anerkennung bedacht wurde das Hotel Stäfeli am Arlberg, das von der Familie Birk betrieben wird. Das Haus trägt den Untertitel „Changemaker & Slow Travel Hotel“ und verfügt über 1.235 Bücher.

Eine weitere Anerkennung ging an die Montafoner Theaterwanderung „Grenzerfahrungen am Zauberberg“. Sie wurde vom teatro caprile gemeinsam mit den Montafoner Museen, lokalen Partnern und der Montafon Tourismus GmbH realisiert.

Die vierte Anerkennung erhielt der „Shred Society – Verein zur Förderung der Radkultur in Alberschwende“. Der Verein hat mit Unterstützung der Gemeinde, regionaler Betriebe und Sponsoren einen Bikepark in der Arena Alberschwende realisiert, der kostenlos genutzt werden kann.

Einordnung touristischer Auszeichnungen

Tourismuspreise wie der Vorarlberger Tourismuspreis dienen grundsätzlich dazu, innovative und regional verankerte Projekte sichtbar zu machen, die über klassische Beherbergungs- oder Gastronomieangebote hinausgehen. Üblicherweise werden dabei sowohl etablierte Betriebe als auch neu entstandene Initiativen berücksichtigt, die einen Beitrag zur touristischen Weiterentwicklung einer Region leisten.

In solchen Wettbewerben spielt häufig die Verbindung von wirtschaftlichem Angebot mit kulturellen, sozialen oder sportlichen Aspekten eine Rolle. Projekte, die etwa ehrenamtliches Engagement, Nachhaltigkeit oder die Einbindung lokaler Partner sichtbar machen, gelten in der Branche allgemein als Beispiele für eine Weiterentwicklung des Tourismus über reine Übernachtungszahlen hinaus. Auch die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen, etwa von Museen, Vereinen und regionalen Tourismusorganisationen, ist bei solchen Vorhaben ein verbreitetes Merkmal.

Veranstaltungen wie der Treffpunkt.Tourismus bieten in der Regel eine Plattform, auf der sich Branchenvertreter austauschen und aktuelle Entwicklungen im regionalen Tourismus diskutiert werden. Die Vergabe von Haupt- und Anerkennungspreisen folgt dabei häufig einer Abstufung, bei der die Hauptpreise besonders herausragende Projekte würdigen, während Anerkennungen zusätzliche bemerkenswerte Initiativen hervorheben, ohne sie in direkte Konkurrenz zu den Hauptpreisträgern zu stellen.