Wech investiert 35 Millionen Euro in neue vollautomatisierte Produktionsstätte in Kärnten

Der Kärntner Geflügelverarbeiter Wech investiert 35 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte in St. Andrä im Lavanttal. Die Investition soll innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Beim Spatenstich war Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP) anwesend.

Neue Halle mit automatisierter Fertigung

Die geplante Produktionshalle am Standort St. Andrä im Lavanttal soll eine Fläche von 3.500 Quadratmetern umfassen. Sie wird mit modernster Technologie ausgestattet. Vorgesehen sind ein Produktionsbereich sowie Kühl- und Tiefkühlräume.

Zerlegung und Filetierung sollen vollautomatisch ablaufen. Verteilung, Gewichtskontrolle und Verpackung übernehmen Roboter. Im Obergeschoß der Halle sind zudem Mitarbeiterräume, Büros und Lagerflächen geplant.

Wech gilt als Kärntens größter Verarbeiter von Masthühnern. Mit der neuen Produktionsstätte erweitert das Unternehmen seine bestehenden Kapazitäten am Standort im Lavanttal.

Stellenwert der Geflügelwirtschaft in Kärnten

Die Geflügelfleischproduktion ist nach Milch und Rind der drittstärkste Sektor der Kärntner Landwirtschaft. Mit Geflügelfleisch werden im Bundesland jährlich rund 50 Millionen Euro umgesetzt. Rund 50 Kärntner Bauern setzen auf diesen Produktionszweig.

Grundsätzlich hängt die Wertschöpfung in der Geflügelwirtschaft eng mit der Leistungsfähigkeit der nachgelagerten Verarbeitungsbetriebe zusammen. Schlachtung, Zerlegung und Verpackung bilden jene Stufen, über die landwirtschaftliche Erzeugung letztlich zu verkaufsfertigen Produkten wird. Investitionen in Verarbeitungskapazitäten wirken sich daher in der Regel unmittelbar auf die Abnahmemöglichkeiten der regionalen Betriebe aus.

Automatisierte Abläufe, wie sie bei vergleichbaren Projekten in der Lebensmittelverarbeitung zunehmend zum Einsatz kommen, dienen üblicherweise dazu, gleichbleibende Qualität, Hygienestandards und Durchsatzmengen sicherzustellen. Robotergestützte Systeme übernehmen dabei typischerweise standardisierbare Arbeitsschritte wie Sortierung, Gewichtskontrolle oder Verpackung, während komplexere Tätigkeiten weiterhin in enger Abstimmung mit dem Produktionspersonal erfolgen.